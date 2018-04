Marche, Primo Maggio all’insegna della pioggia In calo le temperature massime

Il lungo assaggio d’estate di questi giorni potrebbe lasciare a brevissimo spazio a pioggie e rovesci. E’ quanto annunciato nelle ultime ore dal servizio meteo della protezione civile delle Marche che, proiezioni alla mano, mostra una perturbazione avvicinarsi minacciosamente sul Centro Italia.



Già dal tardo pomeriggio del 30 aprile qualche sporadico acquazzone potrebbe far sentire i suoi effetti nell’entroterra marchigiano. La parte più consistente delle piogge però potrebbero riversarsi su tutta la penisola proprio a partire dal 1°maggio, questo a causa di un sistema perturbato in seno ad un ciclone mediterraneo in imminente formazione.

Le piogge dovrebbero bagnare la nostra regione a partire dalle 15.00; quindi, con un po’ di fortuna, almeno parte della giornata potrà essere dedicata alle tradizionali gite di fuoriporta.

Dal 2 maggio il ciclone mediterraneo porterà forte maltempo quasi ovunque fino a venerdì 4 maggio. Temperature in calo ma comunque in linea con le medie stagionali.