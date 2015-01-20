Truffa online a Falconara Marittima, denunciata campana
Aggirata una falconarese che voleva acquistare combustibile
Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati informatici e di tutela dei cittadini dalle insidie del commercio elettronico, i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno portato a termine con successo una mirata attività investigativa, denunciando all’Autorità Giudiziaria una donna ritenuta responsabile di una truffa sul web.
L’indagine ha preso le mosse dalla denuncia presentata da una cittadina residente a Falconara Marittima, la quale, intenzionata ad acquistare del combustibile per il riscaldamento domestico, era caduta nel tranello teso da un’inserzionista online.
Nel mese di marzo scorso, attirata da un annuncio relativo alla vendita di sacchi di pellet pubblicato su un sito web, la vittima aveva concordato l’acquisto provvedendo a versare una ingente caparra su un conto corrente bancario fornito dal venditore.
Una volta ricevuto il pagamento, tuttavia, l’inserzionista non ha mai consegnato la merce, rendendosi immediatamente irreperibile.
La scrupolosità degli accertamenti condotti dai militari della locale Tenenza, attraverso una meticolosa ricostruzione dei flussi finanziari e dei dati informatici, ha consentito di superare lo schermo dell’anonimato della rete.
I Carabinieri sono così riusciti a risalire alla reale identità della presunta autrice del raggiro, una giovane donna residente in Campania, già nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.
Al termine delle attività investigative, la donna è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reato di truffa.
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