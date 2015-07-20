Baby gang, vandalismo, furti, truffe: il 30% dei commercianti marchigiani sente che la sicurezza sia peggiorata
Tra i fenomeni criminali più percepiti ci sono i furti (26%), seguiti da atti di vandalismo e spaccate (24,1%), aggressioni e violenze (24,1%), rapine (24%)
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Baby gang, vandalismo, furti, truffe, taccheggio. Quasi il 30% dei commercianti marchigiani sente che la sicurezza nelle città sia peggiorata,
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