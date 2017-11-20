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CISL Marche: “Solidarietà ai giornalisti in sciopero giovedì 16 aprile”

"Al fianco di chi chiede lavoro dignitoso, tutele e giusta retribuzione"

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scioperi, mobilitazione

La CISL Marche esprime solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti in sciopero il 16 aprile per il rinnovo del contratto nazionale, fermo da anni, e sostiene la mobilitazione promossa anche nelle Marche, con il presidio davanti alla Prefettura di Ancona.

“Siamo al fianco di chi chiede lavoro dignitoso, tutele e giusta retribuzione – dichiara il Segretario generale della CISL Marche, Marco FerracutiSenza condizioni di lavoro adeguate non può esserci una stampa libera né una democrazia pienamente funzionante”.

La CISL Marche richiama inoltre l’urgenza di garantire l’equo compenso ai giornalisti autonomi e ai collaboratori, ancora privi di adeguate garanzie.

“Il lavoro dignitoso è un diritto per tutti, anche nel mondo dell’informazione. Difenderlo significa tutelare la libertà di stampa e il diritto dei cittadini a un’informazione libera e di qualità”, conclude Ferracuti.

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