CISL Marche: “Solidarietà ai giornalisti in sciopero giovedì 16 aprile”
"Al fianco di chi chiede lavoro dignitoso, tutele e giusta retribuzione"
La CISL Marche esprime solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti in sciopero il 16 aprile per il rinnovo del contratto nazionale, fermo da anni, e sostiene la mobilitazione promossa anche nelle Marche, con il presidio davanti alla Prefettura di Ancona.
“Siamo al fianco di chi chiede lavoro dignitoso, tutele e giusta retribuzione – dichiara il Segretario generale della CISL Marche, Marco Ferracuti – Senza condizioni di lavoro adeguate non può esserci una stampa libera né una democrazia pienamente funzionante”.
La CISL Marche richiama inoltre l’urgenza di garantire l’equo compenso ai giornalisti autonomi e ai collaboratori, ancora privi di adeguate garanzie.
“Il lavoro dignitoso è un diritto per tutti, anche nel mondo dell’informazione. Difenderlo significa tutelare la libertà di stampa e il diritto dei cittadini a un’informazione libera e di qualità”, conclude Ferracuti.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!