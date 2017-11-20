CISL Marche: “Solidarietà ai giornalisti in sciopero giovedì 16 aprile” "Al fianco di chi chiede lavoro dignitoso, tutele e giusta retribuzione"

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La CISL Marche esprime solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti in sciopero il 16 aprile per il rinnovo del contratto nazionale, fermo da anni, e sostiene la mobilitazione promossa anche nelle Marche, con il presidio davanti alla Prefettura di Ancona.

“Siamo al fianco di chi chiede lavoro dignitoso, tutele e giusta retribuzione – dichiara il Segretario generale della CISL Marche, Marco Ferracuti – Senza condizioni di lavoro adeguate non può esserci una stampa libera né una democrazia pienamente funzionante”.

La CISL Marche richiama inoltre l’urgenza di garantire l’equo compenso ai giornalisti autonomi e ai collaboratori, ancora privi di adeguate garanzie.

“Il lavoro dignitoso è un diritto per tutti, anche nel mondo dell’informazione. Difenderlo significa tutelare la libertà di stampa e il diritto dei cittadini a un’informazione libera e di qualità”, conclude Ferracuti.