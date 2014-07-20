Consiglio Regionale Marche: seduta aperta per la Giornata “Carlo Urbani” 2026 Assise convocata il 31 marzo per ricordare la figura del medico della Sars. Poi lavori in seduta ordinaria: ecco l'ordine del giorno

251 Letture Politica

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 31 marzo a partire dalle ore 10. Prima parte dei lavori in seduta assembleare aperta per la Giornata regionale “Carlo Urbani” prevista dalla legge regionale n.42/2020 al fine di ricordare e celebrare le azioni del medico marchigiano in campo umano, professionale e scientifico.

Nel programma interventi di parte istituzionale e testimonianze. Prevista anche la presentazione di un’esperienza didattica degli studenti dell’IIS “Volterra-Elia” di Torrette di Ancona, segnalata dal Museo “Carlo Urbani” di Castelplanio.

Al termine della seduta dedicata al medico della Sars, l’Assemblea procederà i lavori in seduta ordinaria con diversi punti all’ordine del giorno, a partire dalle interrogazioni e dalle interpellanze. E’ prevista la seconda votazione sulla delibera di modifica dello Statuto regionale relativa alla composizione numerica della Giunta regionale.

Iscritti gli atti amministrativi relativi al Piano regionale di protezione civile e indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali. In coda diverse proposte di mozione. Segue ordine del giorno completo della seduta assembleare di martedì 31 marzo. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

ORE 10.00 SEDUTA ASSEMBLEARE APERTA

GIORNATA CARLO URBANI

Al termine SEDUTA ORDINARIA con il seguente ordine del giorno:

1)Eventuale approvazione di atti di indirizzo inerenti l’argomento trattato nella seduta assembleare aperta;

2)Interrogazioni:

· n. 135 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione delle Case di Comunità di Fabriano e Loreto e situazione complessiva in merito alla realizzazione e rendicontazione delle opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute nella provincia di Ancona”;

· n. 92 a iniziativa del Consigliere Nobili “Realizzazione del nuovo Ospedale Materno-Infantile “G. Salesi” di Ancona: rilievi dell’Autorità nazionale anticorruzione”;

· n. 96 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mastrovincenzo, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Conformità dell’Atto aziendale dell’AST di Macerata alla normativa regionale e nazionale in materia di distretti sanitari, presìdi ospedalieri, dipartimenti e professioni sanitarie”;

· n. 98 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Riconoscimento di patrimonio dell’umanità UNESCO alla città di Fano grazie alla Basilica di Vitruvio”;

· n. 129 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Ritardo nella refertazione di esame istologico”;

n. 195 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Ritardi refertazione esami istologici AST Fermo”;

n. 196 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Perdita di chance terapeutica per pazienti oncologici nelle Marche dovuta ai ritardi nella consegna dei referti istologici da parte delle U.O.C. Anatomie Patologiche delle AST”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

· n. 149 a iniziativa del Consigliere Rossi “Stato dell’arte sui bandi di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas negli ATEM (Ambito Territoriale Minimo) all’interno della Regione Marche”;

· n. 154 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini e Vitri “Azioni di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso”;

· n. 168 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Vitri, Caporossi, Nobili, Ruggeri e Seri “Stato della diffusione della cocciniglia nelle Marche e iniziative urgenti della Regione”;

· n. 172 a iniziativa del Consigliere Marconi “Iniziative per il potenziamento della medicina di territorio e per l’adozione di un accordo con i medici di medicina generale sul modello di quelli adottati in altre Regioni italiane”;

3)Interpellanze:

· n. 17 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Piergallini e Vitri “Politiche regionali in materia di salute mentale”;

Interrogazione n. 167 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Rafforzamento dei servizi di salute mentale nella Regione Marche e adeguamento della spesa regionale agli standard nazionali”;

Interrogazione n. 200 a iniziativa del Consigliere Nobili “Criticità dei servizi psicologici territoriali nelle Marche e carenza di personale psicologico”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

· n. 18 a iniziativa del Consigliere Nobili “Progetto di banchinamento del fronte esterno del Molo Clementino nel porto di Ancona: indirizzo politico-amministrativo della Regione Marche nell’ambito della procedura di Via-Vas nazionale, con particolare riferimento alla condizione del cold ironing e agli impatti cumulativi su salute, ambiente e patrimonio storico-archeologico”;

4)Deliberazione legislativa statutaria concernente: “Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 ‘Statuto della Regione Marche’”.

(seconda approvazione ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione)

Relatore di maggioranza: Jessica Marcozzi

Relatore di minoranza: Enrico Piergallini

(Discussione e votazione)

5)Proposta di atto amministrativo n. 6 a iniziativa della Giunta regionale “Piano regionale di protezione civile. Articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). Articolo 14 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7 (Sistema marche di protezione civile)”;

Relatore di maggioranza: Nicola Barbieri

Relatrice di minoranza: Michele Caporossi

(Discussione e votazione)

6)Proposta di atto amministrativo n. 7 a iniziativa della Giunta regionale “Indirizzi regionali per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile. Articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7 (Sistema marche di protezione civile)”;

Relatore di maggioranza: Nicola Barbieri

Relatrice di minoranza: Michele Caporossi

(Discussione e votazione)

7) Mozione n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini, Nobili, Mangialardi, Vitri, Caporossi, Seri, Cesetti “Rapporto sulla violenza di genere nella Regione Marche – anno 2024”. Rafforzamento delle politiche regionali e impegno per la diffusione della cultura del consenso libero e consapevole”;

Mozione n. 11 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Riconoscimento del reato di femminicidio e condanna di ogni tentativo volto a edulcorare o sminuire l’importanza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”;

Mozione n. 16 a iniziativa dei Consiglieri Luconi, Battistoni, Putzu, Cardilli, Borroni, Ausili, Assenti, Barbieri, Baiocchi, Marcozzi, Marconi, Sebastiani, Marinelli, Rossi “Violenza di genere: ulteriore rafforzamento delle politiche regionali di contrasto e prevenzione”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

8)Mozione n. 23 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Piergallini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Catena, Cesetti “Bonifica di ordigni bellici e armi chimiche nella costa pesarese”;

Interrogazione n. 66 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “La nuova inchiesta sugli ordigni bellici, risalenti alla seconda guerra mondiale, inabissati davanti alla costa pesarese”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

9)Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”;

10)Mozione n. 25 a iniziativa del Consigliere Nobili “Grave situazione del Tribunale per i Minorenni delle Marche – Richiesta di intervento urgente al Ministero della Giustizia e impegno della Regione per il rafforzamento dei servizi territoriali a tutela dei minori”;

11)Mozione n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)