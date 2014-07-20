La Uil Marche a fianco dei giornalisti marchigiani in sciopero "Dignità del lavoro, contratto fermo da troppo tempo ed equo compenso sono questioni non più rinviabili"

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La Uil Marche esprime piena e convinta solidarietà a tutte le giornaliste e i giornalisti marchigiani impegnati nelle giornate di sciopero.

La dignità del lavoro, il rinnovo di un contratto fermo da troppo tempo, l’ancora irrisolta questione dell’equo compenso per i lavoratori autonomi rappresentano questioni non più rinviabili. Sostenere queste rivendicazioni significa tutelare non solo una categoria di lavoratori, ma un principio fondamentale della vita democratica.

Significa difendere l’autonomia e l’autorevolezza dell’informazione, significa difendere il diritto dei cittadini a un’informazione libera, di qualità e indipendente. La Uil Marche è al fianco dei lavoratori dell’informazione in questa battaglia di civiltà e giustizia sociale.