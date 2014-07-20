Economia e Territorio: premio Leader a Tanoni, Giacomelli, D’Orsogna e Carloni Il riconoscimento dedicato alle professionalità capaci di generare valore sul territorio: cerimonia alla Domus Stella Maris

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La capacità di generare valore attraverso la propria attività professionale al centro del premio Leader, istituito dal Centro Studi Economia e Territorio e conferito nel pomeriggio di lunedì 23 marzo a quattro figure di alto profilo come Paolo Tanoni, avvocato specializzato nel settore business, l’imprenditore Enrico Giacomelli, Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e Alex D’Orsogna, già dg nel salvataggio dell’Aeroporto delle Marche e oggi alla guida dell’ Enac.

La cerimonia si è tenuta alla Domus Stella Maris di Ancona all’interno di una serata interamente dedicata al lavoro, alla visione e allo sviluppo. “LEADER – Premio alle personalità che generano valore” ha riunito istituzioni, mondo economico e professionale per celebrare esperienze diverse ma accomunate da un filo conduttore preciso: la capacità di trasformare competenze e responsabilità in crescita collettiva.

“Non si tratta solo di riconoscere i risultati raggiunti dal singolo – ha ricordato Mario Pelonghini, presidente del Centro Studi Economia e Territorio – ma riconoscerne il valore prodotto per l’intera comunità”.

Un concetto ripreso anche negli interventi istituzionali del sindaco di Ancona Daniele Silvetti, del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, e dell’assessore regionale alle Attività Produttive, Giacomo Bugaro. Tutti hanno sottolineato come sviluppo economico e coesione sociale siano oggi dimensioni sempre più intrecciate.

Nel cuore della serata, il contributo di Vincenzo Borchia, Area Manager Marche e Romagna di Fineco, ha offerto una riflessione sul valore nel contesto economico e finanziario, evidenziando come oggi esso non possa più essere misurato solo in termini di profitto, ma debba includere visione, sostenibilità e impatto sul territorio.

La consegna dei premi ha raccontato quattro declinazioni concrete di questo principio. L’avvocato Paolo Tanoni è stato riconosciuto per una carriera di eccellenza nel diritto business internazionale, capace però anche di tradursi in investimento culturale e valorizzazione del territorio, come dimostra il sostegno alla produzione de “Il giovane favoloso”. Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, ha incarnato un valore istituzionale fatto di pragmatismo e attenzione alle nuove generazioni e alle produzioni locali. Alex D’Orsogna ha rappresentato il valore della leadership operativa, riuscendo a rilanciare in tempi complessi l’aeroporto delle Marche attraverso relazioni, ascolto e capacità gestionale. Infine Enrico Giacomelli, imprenditore protagonista dell’innovazione digitale, ha testimoniato come visione tecnologica e radicamento territoriale possano generare occupazione, competitività e futuro.

Quattro percorsi diversi, un’unica direzione: creare valore che resta. Una serata che ha mostrato come il capitale più importante, oggi, sia quello umano e relazionale, capace di trasformare idee e competenze in sviluppo reale per il territorio marchigiano.