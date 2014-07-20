Pesca d’altura, campionati mondiali nelle Marche Assegnati ad Ancona, ma coinvolte anche le altre marinerie regionali

Il Campionato Mondiale Big Game, massima competizione internazionale di pesca d’altura è stato assegnato all’Italia e la FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva.

Ad organizzare l’importante manifestazione internazionale sarà il Club Amici del Mare Asd di Ancona, ciò grazie all’ottima riuscita dei precedenti Campionati Italiani organizzati dal club.

L’evento si svolgerà in un campo gara previsto al largo della costa dorica, con base nel Porto Turistico Marina Dorica di Ancona e vedrà la partecipazione di circa 20 nazioni rappresentate da 2 equipaggi ciascuna, con al seguito relativi tecnici ed accompagnatori.

La manifestazione, che ha il patrocinio della Regione Marche, del Comune di Ancona, del CONI regionale Marche e dei main sponsor Suzuki e Lowrance, si svolgerà dal 7 al 13 settembre con il seguente crono-calendario: Il primo giorno è previsto l’arrivo delle nazioni, accreditamento degli equipaggi, brindisi di benvenuto e cena; Il secondo giorno vedrà la cerimonia di apertura con presentazione ufficiale delle nazionali partecipanti e saluto da parte delle autorità; Dal terzo al sesto giorno avranno luogo le gare con base al porto turistico Marina Dorica di Ancona e campo gara sopra citato ad una distanza compresa tra 10 e 20 miglia circa; Il settimo giorno è riservato alle premiazioni ed alla chiusura della manifestazione.

Nell’organizzazione, dichiara Diego Bedetti presidente provinciale della FIPSAS di Ancona, saranno coinvolte anche le marinerie di Pesaro, Fano, Senigallia, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto per la relativa messa a disposizione di imbarcazioni e skippers; sarà infatti compito dell’organizzazione fornire imbarcazioni adeguate alla gara, oltre alla barca giuria ed alcuni mezzi appoggio e soccorso. Quindi si preannuncia un grandissimo evento, sottolinea Michele Covotta Presidente del Club Amici del Mare, che coinvolgerà le marinerie marchigiane, i pescasportivi, Ancona e l’intera regione valorizzate e promosse a livello internazionale.