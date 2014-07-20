Emanuele Cingolani confermato segretario generale della Uiltrasporti Marche In occasione del congresso organizzato a Senigallia

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Un forte richiamo alla necessità di superare l’isolamento e la carenza di collegamenti efficienti tra aree interne, costa e reti nazionali ed europee che tanto penalizzano le Marche. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della relazione di Emanuele Cingolani, segretario generale uscente della Uiltrasporti, confermato oggi dalla guida della categoria al termine del congresso che si è svolto a Senigallia. “Occorre – ha detto – rimettere al centro il ruolo strategico dei trasporti e della logistica”.

Nel corso dell’assemblea, al quale hanno preso parte anche il segretario generale nazionale della Uiltrasporti, Marco Verzari, il segretario nazionale, William Zonca, la segretaria generare della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli, il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, e gli assessori regionali Francesco Baldelli e Tiziano Consoli, si è parlato di migliorare la competitività del territorio ma andando a ridurre le criticità che emergono dal territorio come la precarietà legata al sistema degli appalti e alle condizioni nei servizi.

“Le Marche non possono più permettersi isolamento infrastrutturale – ha evidenziato Cingolani – senza collegamenti efficienti non c’è sviluppo né coesione territoriale. Il porto di Ancona è una risorsa strategica, ma va messo in rete con aeroporto, ferrovia e viabilità per liberarne il pieno potenziale. Anche l’aeroporto delle Marche deve tornare ad essere un volano, superando logiche di taglio e puntando su investimenti e nuove rotte. Sul fronte ferroviario, il raddoppio della Orte-Falconara è una priorità assoluta per accorciare le distanze e rendere competitivo il territorio. Al tempo stesso, non possiamo ignorare le condizioni dei lavoratori: precarietà, appalti al ribasso e perdita di diritti sono problemi concreti. Serve una visione che unisca sviluppo, qualità del lavoro e sostenibilità, perché solo così le Marche potranno crescere davvero”.

Quello della Uiltrasporti è una delle tappe di avvicinamento al Congresso regionale della Uil che si terrà, anche in questo caso a Senigallia, l’11 e il 12 maggio.

“Il sindacato – ha sottolineato la segretaria generale Mazzucchelli – non può accettare una politica di annunci ma pretende fatti: programmazione, risorse e visione sul lungo periodo, soprattutto su trasporti e infrastrutture che sono diritti essenziali. Per garantire salari, diritti e dignità, occorre rafforzare la contrattazione e la presenza nei luoghi di lavoro perché i diritti si ottengono insieme, non individualmente. Inflazione, energia e speculazioni stanno colpendo lavoratori e pensionati: vanno tassati gli extraprofitti e ridistribuite le risorse. La parola chiave è comunità: solo insieme si possono ottenere cambiamenti reali”.