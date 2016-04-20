Referendum Giustizia 2026: grande affluenza, vince il No. Il dato delle Marche Contro previsioni, ai seggi quasi il 59% degli elettori, nelle Marche quasi il 64%. In regione e in Italia il No avanti con il 53,74%

Chiusi definitivamente alle ore 15 di lunedì 23 marzo i seggi per il referendum che poneva agli elettori italiani il quesito confermativo sulla riforma costituzionale legata al nuovo ordinamento della magistratura impostato dal governo Meloni, che porterebbe alla separazione delle carriere tra giudici e PM.

Il primo dato, già in evidenza dalle rilevazioni di domenica e già sorprendente per molti analisti, è quello dell’affluenza, maggiore rispetto a quanto ci si aspettasse, che si è attestato quasi al 59%, segnando il risultato finale del 58,93%, dopo che domenica alle 12 aveva sfiorato il 15%, alle 19 il 39% e alle 23 aveva segnato circa il 46%.

Nelle Marche, il dato dell’affluenza è stato del 63,77%, maggiore di quasi cinque punti, dunque, rispetto alla media nazionale.

E alla chiusura dei seggi, che è coinciso con l’avvio dello scrutinio delle schede votate, sono stati diffusi dalle maggiori testate giornalistiche i primi exit-poll, che sembravano concordare (con tutte le cautele dovute all’incertezza della rilevazione statistica) su un lieve vantaggio per il No rispetto al Sì.

Il No veniva dato come attestato tra il 49% e il 53%; il Sì tra il 47% e il 51%. Un testa a testa, insomma, che ha imposto di attendere alcune ore prima che di poter dire chi avesse vinto il referendum.

Col passare del tempo si è poi andata consolidando la vittoria del referendum per i contrari alla riforma, che alle 20.20, con 61.529 sezioni scrutinate su 61.533 vede il No al 53,74% e il Sì al 46,26%.

Lo scrutinio nelle Marche, è stato completato (1.570 sezioni su 1.570)

SI – 339.091 voti – 46,26%

NO – 393.928 voti – 53,74%

Il dato regionale è quindi identico a quello nazionale.

A livello provinciale, questo il dettaglio:

Provincia di Ancona

SI 41,65% – NO 58,35%

Provincia di Ascoli Piceno

SI 47,94% – NO 52,06%

Provincia di Fermo

SI 50,31% – NO 49,69%

Provincia di Macerata

SI 50,62% – NO 49,38%

Provincia di Pesaro Urbino

SI 45,76% – NO 54,24%