Leonardi, FDI Marche, dopo il referendum: “Il voto dei cittadini va sempre rispettato” La coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia: "Nelle Marche, in due province, Macerata e Fermo, vince il Si"

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“L’affluenza registrata per il referendum, superiore rispetto ad altre consultazioni analoghe, segnala certamente un elemento di attenzione e partecipazione che altre consultazioni non hanno saputo sollecitare.

Come sempre per Fratelli d’Italia, il voto degli italiani va rispettato sebbene resti il rammarico per un’occasione mancata, quella di avviare una riforma della giustizia attesa da anni e presente nel nostro programma. Dispiace infatti che durante la campagna referendaria siano stati spesso utilizzati argomenti estranei al merito del quesito facendo assumere alla campagna elettorale connotati di scontro non legato alla riforma della giustizia.

In ultimo due considerazioni, una regionale e l’altra nazionale. Nelle Marche, nelle Province di Macerata e Fermo si è affermato il ‘Si’ alla riforma ed è un segnale che raccogliamo e rivendichiamo. A livello nazionale, infine, è bene ribadire con chiarezza che l’esito del referendum non incide sull’operato del Governo e la nostra azione proseguirà con determinazione, nel rispetto degli impegni assunti e nell’interesse dei cittadini”.

Queste le dichiarazioni del coordinatore regionale di FdI Marche, sen. Elena Leonardi.