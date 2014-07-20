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Referendum Giustizia, PD Marche: “Vittoria del NO nella regione e in Italia”

La segretaria Bomprezzi: "Un successo della democrazia e della difesa dell'indipendenza della magistratura e della Costituzione"

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Politica
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PD Marche - No a Referendum Giustizia

Trionfo del NO al referendum sulla giustizia nelle Marche e in Italia: gli elettori hanno respinto la riforma costituzionale del centrodestra.

In particolare, l’affluenza nelle Marche ha superato la media nazionale, con quasi il 64% contro il 59% circa complessivo, confermando il rifiuto della riforma tanto voluta dalla destra e dal Governo Meloni.

“Questa vittoria del NO è un successo della democrazia e della difesa dell’indipendenza della magistratura e della Costituzione. Le Marche hanno risposto con un’affluenza alta, premiando la nostra mobilitazione e quella di tutti i comitati del NO per una giustizia autonoma e imparziale, lontana da tentativi di controllo politico” dichiara Chantal Bomprezzi, Segretaria regionale PD Marche “Questa è la riprova che nelle Marche ci sono le condizioni per lavorare su un’alternativa politica di centro-sinistra e per un’idea diversa di governo delle istituzioni. Un segnale di buon auspicio anche per le amministrative del 24 e 25 maggio prossimi”.

Il PD Marche ringrazia i propri militanti, volontari, dirigenti e rappresentanti istituzionali per l’impegno profuso in questa campagna referendaria e si prepara per i prossimi appuntamenti.

Pd Marche
Pd Marche
Pubblicato Lunedì 23 marzo, 2026 
alle ore 17:46
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