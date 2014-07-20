Referendum Giustizia, Mangialardi: “Popolo italiano ha scelto di non restare indifferente” Il consigliere regionale PD: "Chi ha promosso questa riforma non può far finta di nulla: serve assunzione di responsabilità"

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Il popolo italiano si è espresso in modo chiaro e inequivocabile, partecipando al voto con una affluenza da record per difendere ancora una volta la nostra Costituzione da modifiche sbagliate.

Un risultato importante, frutto dell’impegno e della mobilitazione di tante cittadine e cittadini che hanno scelto di non restare indifferenti di fronte a un passaggio così delicato.

Determinante è stato anche il contributo del Partito Democratico e della segretaria nazionale Elly Schlein, che hanno sostenuto con coerenza e convinzione le ragioni del NO.

Nel nostro territorio il risultato assume un significato ancora più forte: il consenso ampio e diffuso al NO rappresenta un messaggio politico chiaro, che riguarda non solo il governo nazionale ma anche le scelte delle amministrazioni regionali e locali.

Di fronte a questo esito, si apre inevitabilmente una riflessione politica seria. Chi ha promosso questa riforma non può far finta di nulla: serve un’assunzione di responsabilità all’altezza del voto degli italiani.

Quella che emerge oggi è una forte domanda di rispetto delle regole, di equilibrio tra i poteri e di riforme vere, condivise e utili al Paese. È da qui che bisogna ripartire.

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale PD Marche