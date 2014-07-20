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Contributi dalla Regione Marche a sostegno dell’informazione locale

Bando aperto su ProcediMarche fino al 17 aprile 2026

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Economia
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Contributi 2026 all'editoria

Nuovi contributi a sostegno dell’informazione locale. Dal 19 marzo al 17 aprile sarà possibile partecipare al bando regionale per la concessione dei contributi a favore dell’informazione locale.

Anche per il 2026 l’intervento è finalizzato a sostenere le emittenti radiotelevisive e le testate giornalistiche online operanti sul territorio regionale, al fine di preservare il pluralismo, la libertà, l’indipendenza e la completezza di informazione, promuovere la conoscenza, da parte dei cittadini, dell’attività svolta dalla Regione, scongiurare l’impoverimento del panorama informativo locale, salvaguardandone anche i livelli occupazionali, nonché sostenere gli investimenti volti all’innovazione tecnologica e al miglioramento degli standard di qualità dell’informazione.

Due, in particolare, le misure previste:

– un contributo a fondo perduto per l’attività di informazione svolta nell’anno precedente, con una dotazione di 280.000 euro;

– un contributo a fondo perduto per gli investimenti destinati alla digitalizzazione e alla modernizzazione degli impianti e dei sistemi di produzione, con una dotazione di 120.000 euro.

Possono presentare domanda emittenti televisive e radiofoniche e le testate giornalistiche online locali, operanti nel territorio regionale, con sede nelle Marche e in possesso dei requisiti specificati nel bando.

E’ già possibile presentare domanda, fino alle ore 23.59 del 17 aprile 2026, tramite la piattaforma ProcediMarche.

Link al bando e a ProcediMarche:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Contributi-per-emittenti-radiotelevisive-locali-e-testate-giornalistiche-locali-online

https://procedimenti.regione.marche.it/Pratiche/Avvia/14041

Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Venerdì 20 marzo, 2026 
alle ore 15:12
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