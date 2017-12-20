Servizio video professionale con riprese e dirette streaming sul Network Lanetservice Dalla ripresa alla pubblicazione online: produzione video completa per aziende, enti ed eventi

Lanetservice amplia i propri servizi offrendo un servizio professionale di riprese video e dirette streaming dedicato ad aziende, enti pubblici, associazioni ed eventi.

Grazie ai nostri operatori video professionisti, realizziamo riprese di alta qualità per eventi, spot pubblicitari, interviste, documentari e contenuti aziendali. Ogni produzione viene curata sotto il profilo tecnico e narrativo, con particolare attenzione a inquadrature, illuminazione e qualità audio, utilizzando attrezzature professionali adatte a contesti indoor e outdoor.

Il servizio comprende, oltre alla fase di ripresa, la post produzione con montaggio video, inserimento di titoli, sottopancia e grafiche personalizzate. È possibile integrare speakeraggio professionale e realizzare contenuti pronti per la pubblicazione su siti web, social network e piattaforme video.

Lanetservice è inoltre in grado di gestire dirette streaming per conferenze, presentazioni, eventi istituzionali e aziendali, garantendo stabilità tecnica e diffusione immediata attraverso il proprio Network di portali e canali social.

Un unico interlocutore per ideazione, produzione e pubblicazione, con la possibilità di valorizzare ogni contenuto attraverso la visibilità del Network Lanetservice.

Per informazioni e preventivi personalizzati è possibile contattare direttamente Lanetservice srls.

Lanetservice srls

Web Agency & Media Network

via Filzi, 26 – Senigallia

www.lanetservice.it

info@lanetservice.it

3487274851