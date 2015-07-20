Neve nelle Marche: rientrano le allerte, Vigili del Fuoco impegnati in 320 interventi Situazione in miglioramento, scuole aperte ovunque giovedì 8 gennaio, rischio ghiaccio sulle strade - FOTO

Molla la presa l’ondata di gelido maltempo, che ha imbiancato buona parte delle Marche tra il 5 e il 6 gennaio 2026: in tutta la regione la situazione sta gradualmente tornando alla normalità, fermo restando la raccomandazione di prestare attenzione al ghiaccio sulle strade.

Giovedì 8 gennaio saranno tutte regolarmente aperte le scuole nelle Marche, dopo che per mercoledì 7 era stata ordinata la chiusura in una trentina di comuni alle prese con le condizioni meteo più avverse, a causa della neve caduta sul proprio territorio.

Lavorano senza sosta dal 5 gennaio i Vigili del Fuoco un po’ in tutta la regione: questi gli aggiornamenti diramati nel corso delle ore dai Comandi di Ancona e delle Marche.

Lunedì 5 gennaio ore 11 – I Vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi nel territorio di Fabriano a causa di alberi caduti sulla sede stradale per le precipitazioni nevose. La squadra VVF ha eseguito una decina di interventi finalizzati alla rimozione delle piante e al ripristino della viabilità.

Martedì 6 gennaio ore 19 – Oltre 100 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa delle precipitazioni nevose che stanno interessando il territorio marchigiano. Le richieste di soccorso riguardano principalmente automobilisti in difficoltà e la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale.

La maggior parte degli interventi è stata effettuata nella provincia di Pesaro Urbino.

Di seguito il dettaglio degli interventi effettuati fino alle ore 18.00:

Pesaro Urbino: 44

Ancona: 20

Macerata: 28

Fermo: 8

Ascoli Piceno: 7

Mercoledì 7 gennaio ore 7.30 – Prosegue il lavoro delle squadre dei Vigili del fuoco per l’ondata di maltempo che sta interessando la regione. Dalle ore 18.00 di ieri sono stati effettuati ulteriori 140 interventi, sempre della stessa tipologia.

La provincia di Pesaro Urbino rimane quella con il maggior numero di interventi da espletare; dalle altre province marchigiane arriverà in mattinata personale in rinforzo per far fronte a tutte le richieste pervenute.

Di seguito il dettaglio degli interventi effettuati dalle ore 18.00 del 6 gennaio alle ore 6.00 del 7:

Pesaro Urbino: 54

Ancona: 28

Macerata: 44

Fermo: 11

Ascoli Piceno: 5

Mercoledì 7 gennaio ore 18.15 – Prosegue il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato la regione. Dalle ore 6.00 della mattina sono stati effettuati ulteriori 80 interventi, portando il totale complessivo a 320. Le richieste hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale e il soccorso a veicoli rimasti bloccati dalla neve.

La provincia di Pesaro Urbino rimane quella con il maggior numero di interventi effettuati.

Di seguito il dettaglio degli interventi svolti:

Pesaro Urbino: 41

Ancona: 17

Macerata: 24