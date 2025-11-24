Al via corsi e webinar per rafforzare le competenze digitali dei cittadini Stanziati fondi per oltre 370mila euro

La Regione Marche ha ottenuto un finanziamento di 371.177 euro attraverso il bando nazionale “Dritti al Punto”, promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Grazie a queste risorse prende avvio il progetto “Regione Marche: Bussola Digitale forma con DigComp”, coordinato dal Settore Transizione Digitale e Informatica della Giunta regionale.

Il bando “Dritti al Punto” ha selezionato 18 progetti in tutta Italia con l’obiettivo di potenziare la rete dei Punti “Digitale” Facile”, già attivi nell’ambito della misura PNRR 1.7.2, e offrire ai cittadini nuovi percorsi di alfabetizzazione e consapevolezza digitale.

La proposta marchigiana prevede 904 corsi formativi articolati in nove mesi: 888 in presenza presso i 74 Punti “Digitale Facile” distribuiti sul territorio e 16 webinar online erogati tramite la piattaforma regionale Bussola Digitale. L’obiettivo è raggiungere almeno 15mila cittadini, con percorsi differenziati e orientati alla pratica, spaziando dai temi della sicurezza informatica all’identità digitale, dalla gestione dei dati alla creazione di contenuti, fino all’utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale.

“Il progetto – commenta l’assessore al lavoro e alla Formazione, Tiziano Consoli – rappresenta un passo significativo nel percorso che la Regione Marche sta portando avanti per rafforzare le competenze digitali dei cittadini, aiutare tutte le organizzazioni pubbliche marchigiane a migliorare la propria offerta di servizi, e rendere l’accesso agli stessi sempre più semplice e inclusivo. Il finanziamento ottenuto ci consente di ampliare l’offerta formativa a favore del territorio, mettendo a disposizione di ogni cittadino strumenti utili per interagire con i servizi pubblici, e più in generale con il digitale, in modo sicuro, consapevole ed efficace”.

Dal 25 novembre 2025, inizierà un ciclo di webinar dal titolo “Pubblica Amministrazione Digitale 2026–2028: Strategie, Adempimenti e Nuove Opportunità per la comunità dei Responsabili per la Transizione Digitale (RTD)”, tenuto da esperti di trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione e da esperti del settore Transizione Digitale e Informatica della Giunta regionale. I corsi affronteranno alcuni temi fondamentali dell’evoluzione digitale nel settore pubblico: il Piano Triennale per l’informatica 2026–2028, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND, la Piattaforma Notifiche SEND (Servizio Notifiche Digitali), l’uso dell’intelligenza artificiale nella PA, il ruolo della Regione Marche quale intermediario tecnologico per favorire la transizione digitale a vantaggio dei Comuni e degli altri enti territoriali.

Calendario 2025 dei webinar per gli Enti Locali:

· Mar 25/11, ore 14–16.30 – PA della provincia di Ancona

· Mar 02/12, ore 14–16.30 – PA della provincia di Pesaro-Urbino

· Mar 09/12, ore 14–16.30 – PA della provincia di Macerata

· Mar 16/12, ore 10–12.30 – PA della provincia di Ascoli Piceno

· Lun 22/12, ore 10–12.30 – PA della provincia di Fermo.

I webinar permetteranno ai dipendenti pubblici partecipanti e ai loro enti di adempiere all’obbligo formativo (Direttiva del 14/01/2025 del Ministro per la Pubblica Amministrazione), grazie al rilascio di un attestato di partecipazione a seguito del superamento di un test di verifica delle competenze acquisite. Ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione verranno fornite sui siti istituzionali www.regione.marche.it e https://bussoladigitale.regione.marche.it.

Le attività proseguiranno nel corso del 2026. Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra Governo e Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio) che sostiene progetti di formazione e inclusione digitale. Maggiori dettagli su www.fondorepubblicadigitale.it.