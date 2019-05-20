Presentata a Roma la 60° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna In programma dall'1 al 23 novembre

699 Letture Cronaca

“Acqualagna è particolarmente orgogliosa di presentare la 60^ Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, luogo simbolo ed espressione della democrazia italiana. Con la sessantesima edizione celebriamo un traguardo storico risultato di una tradizione secolare e di un patrimonio di ricchezza naturale rappresentato nella nuova immagine dall’aquila reale, che vive e nidifica nella Riserva Naturale della Gola del Furlo, simbolo della salubrità di questo meraviglioso territorio”. Con queste parole il Sindaco di Acqualagna, Pierlugi Grassi, ha aperto la conferenza stampa a Roma, nella prestigiosa Sala ‘Caduti di Nassiriya su iniziativa del Senatore Questore Antonio De Poli “che vorrei ringraziare per la grandissima attenzione che da sempre dimostra per la nostra Fiera” – ha aggiunto il sindaco Grassi.

“In Senato – ha dichiarato il senatore questore Antonio De Poli (Udc) – presentiamo la sessantesima edizione della Fiera del tartufo bianco di Acqualagna, che rappresenta una delle eccellenze gastronomiche del nostro Paese. Acqualagna, con il suo tartufo, è diventato uno straordinario biglietto da visita dell’Italia in tutto il mondo. Le istituzioni hanno il dovere di sostenere iniziative come questa perché oggi più che mai è importante investire sulla genuinità dei prodotti tipici, sulla bellezza dei piccoli borghi e soprattutto sul valore delle comunità che, grazie al ruolo straordinario del volontariato, raccontano e valorizzano le nostre eccellenze.

Il Sindaco ha presentato ai giornalisti una prima grande novità: il riconoscimento di evento internazionale nell’anno del suo 60° anniversario. “Una conferma importante per un evento volano dell’economia locale, che richiama migliaia e migliaia di visitatori che qui trovano un modello di accoglienza che funziona, basato sulla esperienzialità, sul benessere e sul gusto”.

Sono stati poi l’assessore Pietro Barzotti e la consigliera Laura Sabbatini a illustrare il programma 2025 e la ricca proposta di intrattenimento: cooking show, presentazioni, incontri, talk show, premi, spettacoli, concerti, laboratori per famiglie e bambini, ricerca del tartufo e visite guidate.

Presenti anche tre aziende di commercio locali, Acqualagna Tartufi con Emanuela Bartolucci, Le Trifole Tartufi con Patrizia Ferri e Voglia di Tartufo con Mariangela Vincenzi e Massimo Rosati, esperte sul mercato di tartufo fresco e prodotti trasformati nonchè sulla borsa del tartufo. La stagione promette un’annata buona, con raccolti abbondanti che dovrebbero favorire prezzi più accessibili rispetto alle impennate degli ultimi anni, caratterizzate da una carenza di prodotto.

La 60^ edizione ha il cuore in piazza Enrico Mattei, centro del mercato del tartufo fresco e punto di partenza di un itinerario gustosissimo. Raddoppia Risto Tartufo dove gustare in cucina alcuni dei grandi classici della tradizione locale e ricette a base di tartufo bianco. Nasce Truffle Bistrot, uno spazio raffinato dove assaggiare la cucina di qualità a cura dello chef Samuele Ferri. La Piazza del Gusto (parte espositiva) aperto alle tipicità locali, nazionali di eccellenze agroalimentari e di artigianato e International Expo nuovo spazio che ospiterà produttori da tutto il mondo con le loro specialità locali.

Tra i più importanti appuntamenti c’è la Gara Nazionale delle Città del Tartufo, che si disputerà sabato 8 e domenica 9 novembre tra le città italiane del tartufo e in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Tartufo e Pasta Luciana Mosconi. Due giorni di competizione per eleggere il vincitore nella sfida in cucina tra le principali città testimonial del tartufo in Italia e nel mondo. Presidente di Giuria sarà il giornalista Gabriele Principato del Corriere della Sera, si occupa di food per Cook, testata dedicata all’enogastronomia e al lifestyle.

Il Grand Ordine della Ruscella d’Oro assegnerà il più importante riconoscimento della Capitale del Tartufo a personalità nazionali e internazionali che si distinguono per la loro attività nei diversi settori e che con il loro operato hanno contribuito a portare il nome di Acqualagna nel mondo. Per l’edizione 2025 sarà premiato Max Mariola chef, cuoco, conduttore televisivo e youtuber romano, noto per il suo stile semplice e popolare, volto di Gambero Rosso Channel e per il suo canale You Tube ‘Casa Mariola’ (Salotto da gustare – 1° novembre, ore 18).

Grandi novità per il Premio Mattei (domenica 23 novembre): il riconoscimento a imprenditori innovativi, assume una dimensione più importante con l’obiettivo di rafforzare l’identità e l’impatto su scala nazionale e internazionale. Il Premio, nato per rendere tributo alla gloriosa memoria di Enrico Mattei, diviene un grande progetto condiviso con Confindustria Pesaro Urbino, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Camera di Commercio Marche, con il sostegno di Confindustria e con Partner Eni, la più grande impresa italiana fondata da Enrico Mattei. “Il Premio Mattei rappresenta oggi molto più di un riconoscimento al merito imprenditoriale: è un progetto condiviso che mira a valorizzare la cultura dell’innovazione, della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il territorio e le grandi eccellenze nazionali, creando un ponte concreto tra tradizione e futuro, nel solco dei valori e della visione di Enrico Mattei” ha dichiara in conferenza stampa Andrea Baroni – Direttore Confindustria Pesaro Urbino.

Tra gli eventi da segnalare: ‘Culture di vigna tra Alba e Acqualagna, il valore della terra’ il primo forum nazionale dei vini da tartufo (Salotto da gustare – 2 novembre ore 12 e ore 18). Sabato 15 novembre (ore 12.30) il palcoscenico della cucina del Salotto da gustare ospita lo spettacolo di cucina con chef stellati, televisivi e food blogger di Santa Giustina Bellunese. Due giorni di scambi culturali europei con la visita del sindaco di Sarriòn, Estefanía Doñate Adán, con una delegazione spagnola, che fa parte della Confraternita gastronomica del Tartufo Nero e la celebrazione ufficiale di questo traguardo oltre confine che si chiuderà con il cooking show di Manolo Górriz e Pilar Torán, del ristorante Los Leones di Rubielos de Mora (Salotto da gustare – domenica 16 novembre, ore 12.30). Alle ore 18 cooking sociale con Don Aldo Boaniuto, sacerdote della Comunità Papa Giovanni XXIII, con la ricetta ‘Le penne del curato’. Parte dell’incasso verrà devoluto alla Cooperativa Pace in Terra. Sabato 22 novembre (ore 18) il celebrity cooking show con ospiti d’eccezione: Giancarlo Magalli conduce lo spettacolo in cucina con Tiberio Timperi. Il talk ‘I Consorzi di Tutela protagonisti verso sistemi alimentari sostenibili” a cura di Aecis, con degustazione guidata sui formaggi Casciotta d’Urbino DOP, Provolone Valpadana DOP, Piave DOP (Salotto da gustare – 22 novembre, ore 12.20). Il Salotto da Gustare brillerà con alcuni nomi della cucina nazionale ma anche noti volti televisivi e social: Max Mariola (Salotto da gustare – 1° novembre, ore 18). Giorgio Barchiesi alias Giorgione, cuoco simpatico di Gambero Rosso, amante della natura e delle materie prime (Salotto da Gustare – 15 novembre, ore 17). Chef Giacomo Devoto, anima della Locanda de Banchieri, stella Michelin, figura carismatica della cucina delle Terre de Luni (Salotto da gustare – domenica 23, ore 12.30) e gran finale con Davide Oldani (ore 17) chef del ristorante D’O, due stelle Michelin e una stella verde per la sostenibilità, noto per la sua ‘cucina pop’ che coniuga qualità e accessibilità.

La 60° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna sarà otto giornate di festa della cucina italiana attraverso un programma culturale che abbraccia musica, solidarietà, arte, spettacolo e di promozione del territorio per tutto il mese di novembre, il periodo migliore del Tuber Magnatum Pico.

La 60^ Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna è un evento promosso dal Comune di Acqualagna con il contributo del Ministero dell’agricoltura (Masaf), Regione Marche, Associazione nazionale Città del Tartufo, Alte Marche.