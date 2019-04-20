Adesso AN
Alla Lega del Filo D’Oro il Forum permanente sull’Educazione dei più piccoli

Convegno ad Osimo sabato 11 ottobre

Un convegno per docenti, educatori e quanti saranno interessati a partecipare, promosso dall’Ambito Territoriale 13 e dal Coordinamento Pedagogico Territoriale 0-6 anni, che andrà in scena il prossimo 11 ottobre. Ospite d’eccezione il pedagogista Daniele Novara.

 Quante volte, nel nostro lavoro educativo, sentiamo dire: “Non sta mai fermo!” oppure “Non riesce a concentrarsi!”. Eppure, nella fascia 0-6 anni, la vivacità e la disattenzione sono parte del naturale processo di crescita.
Come ricorda Daniele Novara, pedagogista, docente all’Università Cattolica di Milano e fondatore del Centro Psico-Pedagogico di Piacenza (CPP), i bambini hanno il diritto di essere semplicemente ciò che sono: curiosi, fantasiosi, pieni di energia. È attraverso il gioco, il movimento e l’immaginazione che imparano a conoscere sé stessi e il mondo.
Il professore sarà nelle Marche per un incontro rivolto a educatori e docenti che operano nei servizi 0-6 anni, con l’obiettivo di riflettere insieme su come accompagnare i bambini rispettando i loro tempi evolutivi, senza chiedere loro di essere “grandi” troppo presto.
Parte così la nuova edizione di “Zerosei. Educare per crescere insieme”, il forum permanente di formazione e sensibilizzazione rivolto a genitori e docenti, focalizzato sull’educazione dei bambini in età prescolare promosso dell’Ambito Territoriale Sociale 13, comprendente i comuni di Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna, Osimo e Sirolo e dal Coordinamento Pedagogico Territoriale 0-6 anni.
Il convegno dell’11 ottobre, organizzato nell’ambito del Forum, si terrà presso la Lega del Filo D’Oro ad Osimo (Via Linguetta 3) a partire dalle ore 9:00 e vedrà la partecipazione di: Raffaella Lorenzini (Pedagogista e referente CPT ATS 13), Rosita Deluigi (Università degli Studi di Macerata), Paola Nicolini (Dipartimento Studi Umanistici Università degli Studi di Macerata), Lorella Boccalini (Pedagogista e Formatrice CPP) e Daniele Novara (Pedagogista e formatore CPP).
Lega del Filo D’Oro
Redazione Marche Notizie
Redazione Marche Notizie
Pubblicato Venerdì 10 ottobre, 2025 
alle ore 11:44
