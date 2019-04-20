Il presidente Acquaroli visita lo stand delle Marche al TTG Travel Experience 2025 Marche protagoniste nel padiglione A5: stand di 600 metri quadrati

Prima uscita ufficiale dopo la rielezione per il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha scelto la 62ª edizione del TTG Travel Experience 2025 – in corso alla Fiera di Rimini fino al 10 ottobre – un momento tradizionale per riaffermare l’impegno della Regione nella promozione turistica e del territorio.

“Questa fiera, che negli anni è cresciuta tantissimo, rappresenta un’occasione importante, insieme alla Bit, di incontro tra mercati nazionali e internazionali e, dopo il periodo estivo, è anche uno strumento di ripartenza e rilancio per il turismo della nostra regione – ha dichiarato il presidente Acquaroli –. La strategia che abbiamo adottato in questi anni, e che vogliamo implementare ulteriormente, punta a rendere le Marche ancora più appetibili. Uno sguardo particolare è rivolto agli Stati Uniti e al Nord Europa: mercati chiave per trasmettere il valore, l’autenticità e le emozioni della nostra terra. La nostra regione ha una vocazione esperienziale che piace molto all’estero. Puntiamo sulla destagionalizzazione e sui borghi, oltre al turismo balneare che resta una fetta importante: la conformazione e le caratteristiche del nostro territorio ci consentono di offrire attrattività ogni giorno dell’anno. Questo ci permette di valorizzare e rafforzare altre filiere strategiche come commercio, artigianato, agricoltura, ristorazione, cultura, sport, creando nuove opportunità di sviluppo e occupazione soprattutto per l’entroterra e i borghi”.

La manifestazione, punto di riferimento per il turismo mondiale, vede le Marche protagoniste nel padiglione A5 con uno stand di 600 metri quadrati, curato da ATIM – Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche. All’interno 60 postazioni, di cui 56 destinate agli operatori economici, due riservate alle associazioni di categoria e due ai comuni, impegnati nella valorizzazione dei propri territori.

Lo stand è arricchito dalle immagini della campagna promozionale regionale Let’s Marche con il testimonial Gianmarco Tamberi e il claim: “Marche, dove ogni giorno puoi scegliere chi sei”, che racconta l’identità plurale e autentica della regione.

Il TTG accoglie oltre 2.700 brand espositori e più di 1.000 buyer internazionali provenienti da 75 Paesi. Durante gli incontri B2B organizzati con gli operatori internazionali, le imprese marchigiane hanno l’opportunità di presentare le proprie proposte di soggiorno, valorizzando la ricchezza e la varietà di un territorio capace di offrire esperienze autentiche, all’insegna della bellezza e del benessere.