Adesso AN
26°
Sabato
19° / 26°
Domenica
20° / 27°
Lunedì
19° / 26°
Martedì
19° / 27°
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Ad Ancona la presentazione di un libro sulla storia della squadra

Domenica 14 settembre

171 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia

In occasione della Festa dello Sport organizzata dal Comune di Ancona, si terrà, presso il teatrino della chiesa di San Cosma, situato in corso Mazzini, davanti alla libreria Fogola, la ripresentazione del libro “Ancona 1925” che sarà accompagnata dalla straordinaria partecipazione del cantautore anconetano Stefano Spazzi.

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Venerdì 12 settembre, 2025 
alle ore 13:49
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni