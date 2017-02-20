Ad Ancona la presentazione di un libro sulla storia della squadra
Domenica 14 settembre
In occasione della Festa dello Sport organizzata dal Comune di Ancona, si terrà, presso il teatrino della chiesa di San Cosma, situato in corso Mazzini, davanti alla libreria Fogola, la ripresentazione del libro “Ancona 1925” che sarà accompagnata dalla straordinaria partecipazione del cantautore anconetano Stefano Spazzi.
