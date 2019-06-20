Al via la festa dell’US Pallavolo Senigallia alla Rotonda
In allestimento i campi per una grande festa
Da oggi, fino a venerdì, Senigallia celebra il Giubileo della US Pallavolo, la società locale nata esattamente 25 anni fa: fu infatti fondata il 4 settembre del 2000 e in un quarto di secolo ha fatto passi da gigante.
