Al via la festa dell’US Pallavolo Senigallia alla Rotonda In allestimento i campi per una grande festa

Da oggi, fino a venerdì, Senigallia celebra il Giubileo della US Pallavolo, la società locale nata esattamente 25 anni fa: fu infatti fondata il 4 settembre del 2000 e in un quarto di secolo ha fatto passi da gigante.

