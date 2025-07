Concorso docenti primaria, i chiarimenti dell’Ufficio scolastico regionale "Ci impegniamo a concludere le procedure concorsuali entro il 10 settembre"

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, al fine di garantire la massima trasparenza e chiarezza, interviene in merito all’annullamento della graduatoria relativa al recente concorso pubblico per docenti della scuola primaria PNRR2, unicamente per la classe di concorso EEEE.

Abbiamo provveduto, con tempestività e prima di ultimare la scelta delle sedi da parte dei vincitori, all’annullamento della graduatoria finale di cui al concorso della scuola primaria a causa di un vulnus insanabile, che avrebbe compromesso ogni operazione conseguente.

Le motivazioni che hanno causato l’annullamento della menzionata graduatoria finale sono emerse in tutta evidenza non appena l’Ufficio ha avuto il deposito degli atti ufficiali del concorso (10 luglio 2025) ed ha potuto esaminare nel dettaglio gli stessi.

Al fine di tutelare i diritti di tutti i candidati, si è proceduto immediatamente ad attivare il rifacimento della prova orale di cui al concorso in argomento, alla quale sono interessati 193 candidati.

“Ci impegniamo a concludere le procedure concorsuali entro il 10 settembre. L’obiettivo è garantire il regolare inizio dell’anno scolastico per tutti gli studenti e assicurare che i docenti vincitori possano prendere servizio prima dell’inizio delle lezioni” dichiara il Direttore Generale Donatella D’Amico.