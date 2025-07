GdF e Regione Marche per contrasto a frodi connesse a finanziamenti pubblici del PNRR Rinnovato il Protocollo d'Intesa tra Regione e Guardia di Finanza

Nella cornice istituzionale di Palazzo Raffaello, sede della Giunta regionale delle Marche, il presidente Francesco Acquaroli e il comandante regionale Marche della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Nicola Altiero, hanno sottoscritto il rinnovo del Protocollo Quadro d’Intesa finalizzato al rafforzamento della collaborazione per la tutela della legalità nell’impiego delle risorse pubbliche connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Protocollo, siglato per la prima volta nel dicembre 2022, conferma e rilancia l’impegno congiunto delle due Istituzioni nell’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di frode, corruzione e irregolarità nell’ambito dei progetti finanziati con fondi europei e nazionali, in particolare quelli del PNRR. L’accordo mira a garantire un’efficace azione di controllo e vigilanza sull’impiego delle risorse pubbliche, attraverso un costante scambio informativo e la piena cooperazione tra i referenti regionali e i Reparti del Corpo.

“Si tratta di un presidio strategico a tutela della legalità, dell’efficienza amministrativa e dell’integrità del nostro tessuto economico – ha dichiarato il presidente Acquaroli –. In un momento storico in cui le risorse europee rappresentano una leva fondamentale per la crescita e la modernizzazione del territorio marchigiano, è essenziale garantirne un utilizzo corretto e trasparente, con una forte azione preventiva e di collaborazione, di vigilanza e controllo”.

“Il rinnovo del protocollo – ha affermato il Generale Altiero – consolida un modello operativo ormai sperimentato, che valorizza le rispettive competenze istituzionali e rafforza il presidio della legalità economico-finanziaria a livello regionale. La Guardia di Finanza continuerà a operare con rigore e tempestività per proteggere gli interessi dell’Unione europea, dello Stato e della Regione Marche”.

L’intesa ha durata biennale e prevede l’istituzione di un Tavolo Tecnico congiunto per il monitoraggio dei risultati, l’aggiornamento delle linee di collaborazione e una costante attività di analisi dei dati attraverso il ricorso a strumenti informatici innovativi, a partire dall’intelligenza artificiale.

L’evento testimonia ancora una volta l’unità di intenti nel promuovere una cultura dell’integrità, della trasparenza e della responsabilità nella gestione dei fondi pubblici.

da Regione Marche e Guardia di Finanza – Comando Regionale Marche