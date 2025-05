Modifiche legge elettorale delle Marche: da Commissione Affari Istituzionali sì unanime Approvata proposta di legge: aspiranti a Presidenza e a Consiglio potranno candidarsi in una sola circoscrizione come consiglieri

La Commissione affari istituzionali, presieduta da Renzo Marinelli (Lega), vicepresidente Marta Ruggeri (M5s), ha approvato all’unanimità la proposta di legge che modifica le norme relative alla presentazione delle candidature per l’elezione dei componenti del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta.

La pdl, a iniziativa della Vicepresidente Ruggeri, modifica la legge del 2004 e abroga alcuni articoli della legge approvata nel 2020, recependo anche una serie di emendamenti a firma di tutti i componenti della Commissione.

Nel dettaglio, con l’approvazione della pdl i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale potranno presentarsi come candidati alla carica di consigliere regionale in una delle circoscrizioni provinciali. I candidati a consigliere regionale potranno presentarsi in una sola circoscrizione provinciale.

Il testo accoglie anche la proposta della Giunta sulla modifica della normativa statale in merito al numero degli abitanti per la ripartizione dei seggi. Ai fini del calcolo si farà riferimento “ai risultati dell’ultimo censimento permanente della popolazione” e non più a quello generale decennale.