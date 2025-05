20 maggio, Giornata Mondiale delle Api: miele a merenda, naturalmente marchigiano Gli studenti delle scuole primarie della regione a lezione di miele grazie ai quattro Consorzi apistici delle Marche

In occasione della Giornata mondiale delle api, martedì 20 maggio, i quattro Consorzi apistici delle Marche, tornano nelle scuole primarie per un momento formativo sulle api coinvolgendo i giovani studenti in un laboratorio didattico, dal titolo ‘Miele a Merenda, naturalmente marchigiano’, sostenuto dall’Ufficio scolastico regionale.

Indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la giornata è nata per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo l’importanza degli impollinatori, al ruolo che rivestono nell’ambito dello sviluppo sostenibile.

Per il secondo anno, dopo aver già coinvolto quasi 14 mila studenti in tutte le Marche, i consorzi apistici riportano nelle classi il miele marchigiano, con la sua naturale energia e tutte le sue proprietà. Verranno fornite alle scuole: il video didattico ‘Dall’apiario al vasetto’, il libretto illustrativo delle principali tipologie di miele marchigiano, le bustine monodose di miele millefiori marchigiano da spalmare su pane o fette biscottate per una merenda sana e gustosa.

Il progetto è finanziato dal Bando regionale di accesso ai benefici previsti dal “Sottoprogramma apistico Regione Marche 2023/2027”.

L’obiettivo è far conoscere la qualità dei mieli delle Marche, certificati e sicuri e prodotti da apicoltori guidati dai quattro Consorzi apistici delle Marche, che hanno creato un nuovo marchio: “Marche di Miele” che identifica la produzione di miele made in Marche 100% da apicoltori marchigiani. Con il marchio Marche di Miele le aziende apistiche marchigiane si impegnano concretamente a promuovere la qualità dei mieli locali grazie a specifiche norme di produzione contemplate in un apposito disciplinare).

Responsabile del Progetto è il Consorzio Apistico di Ancona, capofila dei quattro consorzi apistici delle Marche, con il sostegno dell’Ufficio Scolastico regionale.