“PNRR Salute a rischio nelle Marche” Mangialardi: "Ad oggi speso solo 5,2% delle risorse. Riuscirà la Giunta Acquaroli a rispettare scadenza tassativa di Agosto 2026?"

90 Letture Politica

Il PNRR Salute nelle Marche a rischio: Fitto ribadisce la scadenza tassativa dell’Agosto 2026 per concludere e rendicontare le opere, ma nella nostra Regione ad oggi è stato speso solo il 5,2% delle risorse per le Case della Comunità e il 7% per gli Ospedali della Comunità

La domanda sorge spontanea: riuscirà la Giunta Acquaroli a spendere tutte le risorse del PNRR, in particolare per quanto riguarda la realizzazione e rendicontazione delle Case della Comunità e degli Ospedali della Comunità entro la scadenza tassativa dell’Agosto 2026?

La nettissima presa di posizione del Vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto (FdI) che proprio ieri ha sbattuto la porta in faccia alle richieste di una proroga alla scadenza del PNRR proposta dal Ministro all’Economia Giorgetti (Lega) non è una buona notizia per la nostra Regione.

Se, infatti, l’attuazione del PNRR arranca in tutta Italia, la situazione marchigiana appare come particolarmente critica, scontando gravissimi ritardi, ben superiori a quelli delle altre Regioni in particolare per ciò che concerne la Missione 6 – Salute.

Sono stati commessi numerosi errori a partire dalla fase di programmazione, in particolare nell’ubicazione delle Case della Comunità e Ospedali di Comunità distribuiti non in base a criteri oggettivi di equità, ma in base al criterio della fedeltà politica dei territori interessati, con la necessità di adottare dei correttivi in corsa (ovviamente solo sulla carta, senza alcun finanziamento regionale aggiuntivo) che non hanno fatto altro che aumentare la confusione.

Nei 3 anni e mezzo dall’avvio del PNRR Missione 6 -Salute nelle Marche (Febbraio 2022) sono state spese solo il 5,2% delle risorse per le Case della Comunità (3 milioni di euro sui 58 milioni di euro provenienti dall’Unione Europea) e il 7% delle risorse gli Ospedali di Comunità (1,9 milioni di euro), con un solo progetto completato.

Manca solo un anno alla scadenza tassativa dell’Agosto 2026: per quella data dovrebbero essere recuperati con un’incredibile accelerazione tutti i ritardi accumulati fino ad oggi. Un’impresa che appare quasi impossibile e sovrumana: in media ci vogliono 18 mesi per costruire strutture così complesse, che comportano investimenti milionari. Il ritmo di marcia della Giunta Acquaroli lascia pensare a iter ben più lunghi, ma il tempo stringe e non è più possibile rimandare.

Per stare al territorio della Valle del Misa e del Nevola, mi chiedo per esempio come possa risultare credibile che si arrivi a costruire e rendicontare la Casa della Comunità hub di Corinaldo. Parliamo di un investimento pari a 3 milioni e 830 mila euro, che si trova ancora nella fase di progettazione. Stando ai dati Openpnrr, sono stati effettuati ad oggi l’ 0,78% dei pagamenti. I lavori non sono stati affidati, il cantiere non è partito. Bisognerebbe abbattere l’attuale immobile e ricostruire ex novo una Casa della Comunità dalle caratteristiche ambizioso. E’ possibile fare tutto ciò in un solo anno, dopo che per tre anni e mezzo c’è stato il nulla assoluto da parte della Giunta Acquaroli?

Lo auspico fortemente. Ad ogni modo, ho appena preparato una interpellanza per chiedere conto dello stato dell’arte nell’attuazione del PNRR, chiedendo precise garanzie da parte della Giunta affinché tutto sia realizzato e rendicontato nei tempi. Se così non fosse, si aprirebbe uno scenario inquietante, con problemi rilevanti sia sulla tenuta del bilancio che sulla tenuta del sistema sanitario.

In ogni caso, anche qualora si riuscisse effettivamente a concludere questa e altre opere (in particolare Case della Comunità e Ospedali della Comunità), rimane come un macigno il tema dei ritardi mostruosi registrati fino ad oggi, che hanno privato di servizi e strutture i cittadini, pur in presenza di un imponente e probabilmente irripetibile finanziamento dell’Unione Europea.