Presentate al Salone del Libro di Torino le produzioni di Fondazione Marche Cultura Si tratta di un libro e della seconda stagione del podcast "Insolito culturale"

Presentati al Salone del libro di Torino le nuove produzioni culturali di Fondazione Marche Cultura che raccontano le Marche attraverso linguaggi diversi: la seconda stagione dell’apprezzatissimo podcast “Insolito culturale: voci del patrimonio marchigiano” e il libro “Donatello e Il San Pietro Martire a Fabriano: riflessioni dopo il restauro”, la pubblicazione della Fondazione sulla statua lignea del San Pietro martire che attribuisce l’opera al celebre artista del Quattrocento italiano Donatello.

“Abbiamo presentato alla stampa e all’editoria nazionale ed internazionale i due nuovi e importanti prodotti culturali della nostra Fondazione – ha commentato Andrea Agostini Presidente della Fondazione Marche Cultura – la nuova stagione dei nostri podcast che tanto successo hanno riscosso soprattutto tra i giovani, un’ avanguardia nella narrazione della cultura che rende la conoscenza delle storie e delle tradizioni del patrimonio marchigiano più accessibile e coinvolgente ad un pubblico intergenerazionale e l’importante volume che raccoglie i più recenti studi sull’attribuzione del San Pietro Martire a Donatello”.

Dopo il successo della prima stagione dei podcast “Insolito culturale: voci del patrimonio marchigiano” il progetto che ha segnato un’importante innovazione nella comunicazione culturale regionale, ha visto il lancio della sua nuova serie dal palcoscenico del Salone del Libro di Torino.

“Dal Salone del Libro abbiamo voluto aprire la nuova serie con un podcast dedicato al noto editore di Recanati Simone Giaconi che da 15 anni ha fatto dei libri uno strumento di riscoperta del territorio non solo per i marchigiani ma anche per i visitatori che vogliono lasciarsi affascinare della storie della Regione – ha spiegato la dott.ssa Sofia Cittarello curatrice del format Insolito culturale – Lo stile interattivo dei nuovi episodi rendono i podcast ricchi e dinamici, si spazia tra aneddoti e interlocutori eterogenei: docenti, giornalisti, ambasciatori culturali, direttori d’azienda, editori e responsabili delle rievocazioni storiche più radicate della nostra Regione. Tra gli altri protagonisti: Adolfo Leoni che racconterà fatti e misfatti sulla Cavalcata dell’Assunta di Fermo, Simonetta Varnelli che condividerà gli aromi intensi del territorio ripercorrendo generazioni di emozioni, il prof Antonio Luccarini che svelerà il nome e la storia di un personaggio di Ancona che ha scritto la prima metà del cinema italiano. Non mancheranno i colpi di scena su fatti di piccola e grande criminalità che uniscono le Marche agli eventi più oscuri della storia”

In un incontro con l’Assessore alla Cultura della Regione Marche Chiara Biondi e la dott.ssa Solange Fontanella moderato da Valeria Germani è stato presentato il volume “Donatello e Il San Pietro Martire a Fabriano: riflessioni dopo il restauro” opera prima edita da Fondazione Marche Cultura, curata da Alfredo Bellandi, Giorgio Bonsanti e Giancarlo Gentilini, dove sono raccolti i contributi dei relatori intervenuti nel convegno di studi del 29 ottobre 2023 e le più recenti riflessioni sull’attribuzione dell’opera al celebre artista del Quattrocento italiano Donatello.

La statua lignea, per secoli celata alla vista e al riconoscimento, è stata riscoperta all’interno della chiesa di San Domenico di Fabriano, dove giaceva quasi dimenticata in una nicchia nascosta. Attribuita erroneamente per anni a un artista ottocentesco, oggi, grazie agli studi approfonditi degli esperti, contenuti in questo volume, è possibile confermare che si tratta di un autentico capolavoro di Donatello, raffigurante San Pietro Martire, il santo domenicano noto per la sua lotta contro l’eresia.