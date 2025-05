Tipicità in Blu ad Ancona Sabato 17 maggio

Sabato 17 maggio, Ancona apre le porte al futuro con l’edizione 2025 di Tipicità in Blu, il festival che mette il mare al centro di un nuovo immaginario, fatto di scienza, sostenibilità e innovazione.

Il simbolo di questa visione è il Blu Village, che per un’intera giornata trasforma Piazza Cavour in una cittadella della ricerca sul mare promossa dall’Università Politecnica delle Marche. Qui il pubblico potrà esplorare, scoprire e toccare con mano le tecnologie e le idee che stanno già ridisegnando il nostro rapporto con l’ambiente marino.

Dalle 10 alle 20, il Blu Village ospita un ricco programma di incontri, exhibit, laboratori e performance curato dall’Università Politecnica delle Marche, con protagonisti ricercatori, start-up e imprese che operano tra blue e green economy. Tra gli appuntamenti da non perdere:

• Ore 10.30 – Innovazioni tecnologiche e protezione dell’ambiente, con Enrico Frizziero (T-Trade) e Francesco Regoli (UNIVPM)

• Ore 17.00 – La cucina che cambia con il clima, con Pericle Truja e Giorgia Gioacchini

• Ore 18.00 – Il mosciolo di Portonovo non ha eredi?, con Simone Baleani e Carlo Cerrano.

Durante tutta la giornata, talk e dimostrazioni su alghe, acquacoltura sostenibile, energia dai rifiuti, contaminanti emergenti e genetica della vongola adriatica.

Un vero e proprio salone del futuro blu, dove scienza, impresa e creatività dialogano con il grande pubblico, tra esperienze immersive e visioni concrete.

Alle 13.30, da Marina Dorica salpa la ormai storica Sailing Chef: la regata più gustosa dell’Adriatico! Gli equipaggi si sfidano, non solo tra le onde, ma anche ai fornelli, realizzando piatti gourmet in mare aperto e presentandoli a una giuria di esperti. Una sfida doppia, tra vento e creatività, che è diventata il simbolo di Tipicità in Blu.

Alle ore 17.00, sempre a Marina Dorica, andrà in scena il gusto del riuso, grazie alla maestria dello chef Paolo Antinori, con un talk-cooking show intitolato “Sapori del Mare”, promosso da AnconAmbiente in collaborazione con CO.PE.MO.

Nel resto della città si snoda un ricco mosaico di appuntamenti:

• alla Mole Vanvitelliana si inaugura la mostra “Barche e Navi”,

• i ragazzi del Savoia Benincasa guidano i Blu Tour alla scoperta del porto,

• nel pomeriggio l’artista Romina Ragaglia si esibisce in una performance di live painting,

• e la sera Marina Dorica si accende con musica live e aperitivi adriatici, mentre nei locali della città prendono il via i Menù in Blu e gli AperiBlu.

Scopri il programma completo su www.tipicitainblu.it