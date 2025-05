Il 12 maggio si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere I rappresentanti INRCA: "Vogliamo ringraziarli pubblicamente per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno"

Aumentano nel numero e nella specializzazione per essere al servizio di una società che ha bisogno di sempre maggiori servizi, cure e assistenza. Sono circa 420 gli infermieri in servizio nei presidi marchigiani dell’Inrca, una forza lavoro cresciuta negli anni e che l’Istituto mette in evidenza in occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere che si celebra in tutto il mondo il 12 maggio per sottolineare l’importante apporto di questa figura professionale. Che, per quanto riguarda l’Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani, è da anni al centro di una costante evoluzione verso le nuove tecnologie, i percorsi di assistenza territoriale e l’impegno costante nel settore della ricerca.

Negli ultimi anni le procedure di reclutamento hanno consentito di coprire tempestivamente il turnover e di incrementare un organico chiamato anche a partecipare a progetti sperimentali e multidisciplinari finalizzati allo sviluppo di nuovi modelli assistenziali. “Questo approccio integrato tra pratica e ricerca rappresenta un motore di crescita sia professionale che scientifica” spiega la dottoressa Antonietta Cresta, dirigente professioni sanitarie Area Infermieristica. Basti alle attività di teleriabilitazione domiciliare che consentono ai pazienti di poter avere un contatto con i servizi senza essere costretti a viaggiare e recarsi in struttura. Per non parlare del progetto di telemedicina per i pazienti costretti alla dialisi peritoneale, premiato lo scorso anno con lo “Smartphone d’Oro”, il riconoscimento attribuito alle PA italiane per l’impiego di tecnologie all’avanguardia e progetti innovativi.

“L’adozione, primi in regione, della cartella informatizzata integrata ha ulteriormente rafforzato la qualità dell’assistenza infermieristica, consentendo una pianificazione fondata su principi teorici validati e una tracciabilità puntuale dell’operato. Uno strumento che valorizza concretamente il ruolo dell’infermiere nel percorso di cura. All’Inrca l’input proveniente da diverse associazioni infermieristiche, ovvero quello di prendersi cura degli infermieri, è stato adottato da tempo e in questa giornata di celebrazione vogliamo ringraziarli pubblicamente per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno” concludono dall’Istituto. Tanti servizi che fanno crescere la rete territoriale di assistenza nel segno di una sanità proattiva e di vicinanza. Un contesto organizzativo dinamico, partecipativo e orientato al futuro dove i professionisti dell’assistenza possono essere protagonisti di iniziative di promozione sui corretti stili di vita e sulla diffusione della longevità attiva.