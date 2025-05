Robert Francis Prevost è il nuovo Papa: si chiamerà Leone XIV Il neo Pontefice appena eletto si è affacciato su piazza San Pietro. Le sue prime parole: "La pace sia con tutti voi"

Il nuovo Papa è Robert Francis Prevost. Ha scelto il nome di Leone XIV. E il 267esimo Pontefice della storia ed è stato eletto al quarto scrutinio.

Dopo la fumata bianca del pomeriggio di giovedì 8 maggio 2025, il nuovo Pontefice si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni, sulla facciata della Basilica di San Pietro, che dà sull’omonima piazza dello stato di Città del Vaticano e su via della Conciliazione, a Roma.

Papa Leone XIV è stato introdotto dalla formula tra le più celebri al mondo, recitata dal cardinale Dominique Mamberti: “Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam: Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV”

A Piazza San Pietro dopo la notizia della fumata bianca si sono radunate decine di migliaia di persone, confluendo anche su via della Conciliazione, per vedere il nuovo Pontefice eletto dai 133 Cardinali radunati nella Cappella Sistina e conoscerne il nome. Papa Leone XIV è il primo Pontefice statunitense e il primo nordamericano: nato a Chicago nel 1955, ha origini italiane, francesi e spagnole. Di formazione Agostiniana, è stato missionario in Perù. Cardinale vescovo di Albano dal 2025, ordinato nel settembre 2023 da Papa Francesco, è stato prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina.

“La pace sia con tutti voi” le prime parole pronunciate da Papa Leone XIV di fronte alla folla di San Pietro festante.