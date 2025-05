Matteo Ricci interviene sul decreto legge sulle polizze catastrofali Il candidato PD alla presidenza regionale: "Di fatto è una tassa occulta sulle imprese"

194 Letture Politica

“Altro che proroga, quella approvata dal Governo è solo la conferma di un’assicurazione obbligatoria che di fatto è una tassa occulta sulle imprese.” Così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della regione Marche, commenta il via libera della Camera al decreto legge sulle polizze catastrofali.

“Lo stesso Governo che nega il cambiamento climatico obbliga le imprese a stipulare una polizza, ignorando completamente la prevenzione che dovrebbe essere a carico dello Stato. E il 22% di quella polizza è una vera e propria tassa mascherata”, afferma Ricci.

“Ogni volta che in Europa o in Italia si prova ad accelerare il Green Deal, la destra vota contro. Poi però, mentre continua a negare l’emergenza climatica, impone un’assicurazione obbligatoria a milioni di imprese, colpendo, tra queste, 120 mila aziende marchigiane – dichiara l’europarlamentare – serve una vera politica di prevenzione. La destra non può continuare a scaricare costi e responsabilità su chi lavora e produce”.