Registro della cucina marchigiana, già candidate oltre 170 ricette "Sono la testimonianza concreta dell’attaccamento dei marchigiani alla propria tradizione culinaria"

Sono già 172 le ricette della tradizione marchigiana pervenute tramite la piattaforma online regionale e ora all’esame della Commissione di Valutazione, insediatasi ufficialmente giovedì 8 maggio presso il Palazzo Raffaello. Si tratta del primo passo concreto verso la creazione del Registro delle ricette della cucina marchigiana, uno strumento che ambisce a valorizzare, tutelare e promuovere il patrimonio gastronomico del territorio.

La Commissione istituita dalla giunta lo scorso anno, è presieduta dall’assessore Andrea Maria Antonini e composta da rappresentanti delle associazioni del settore della ristorazione, del commercio, dei consumatori e dell’Accademia Italiana della Cucina.

“Le oltre 170 ricette già pervenute sono la testimonianza concreta dell’attaccamento dei marchigiani alla propria tradizione culinaria – ha dichiarato l’assessore Andrea Maria Antonini – . Attraverso questo progetto vogliamo dare dignità e visibilità a un patrimonio che appartiene a tutti: la cucina è identità, cultura, tradizione, memoria. Valorizzarla significa anche promuovere turismo, qualità e senso di comunità”.

Durante il primo incontro, sono stati definiti i criteri di valutazione e le modalità operative per l’analisi delle ricette, arrivate tramite la piattaforma dedicata https://ricettedellacucinamarchigiana.it/invia-la-tua-ricetta. Le preparazioni che supereranno la selezione entreranno a far parte del Registro ufficiale, diventando punto di riferimento per chi desidera offrire un’autentica esperienza gastronomica marchigiana.

I ristoratori del territorio potranno aderire al progetto selezionando almeno tre ricette presenti nel Registro per comporre il proprio “Menù della cucina marchigiana”, offrendo così ai clienti un vero e proprio viaggio tra sapori, storia e territorio.

Per informazioni e per partecipare all’iniziativa: www.ricettedellacucinamarchigiana.it.