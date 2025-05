“Acquaroli ha distrutto la sanità pubblica. Altro che ricostruzione di quella territoriale” Morani (PD): "Acquaroli e soci stanno solo ingrassando la sanità privata a discapito di quella pubblica"

“Oggi il presidente della regione Marche Acquaroli senza sprezzo del ridicolo afferma che sta ricostruendo la sanità territoriale. Mi pare evidente che Acquaroli non si renda minimamente conto di come ha ridotto la sanità nei nostri territori! Ha a disposizione centinaia di milioni del PNRR per case di comunità ed ospedali di comunità, ma ancora non se ne vede nessuna all’orizzonte, le liste d’attesa infinite costringono i cittadini ad indebitarsi per poter avere visite ed esami che, a causa delle sue politiche sbagliate, la sanità pubblica non è in grado di garantire”.

Così l’ex sottosegretario Morani commentando le dichiarazioni del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli sulla medicina territoriale. “La verità è che Acquaroli e soci stanno solo ingrassando la sanità privata a discapito di quella pubblica, abbandonando completamente i cittadini che non hanno possibilità di pagarsi le cure. Ormai nella nostra regione possono curarsi solo quelli che hanno i soldi ed è scandaloso! La destra sta distruggendo deliberatamente la sanità pubblica sia a livello nazionale, con il taglio delle risorse fatto dal governo Meloni, sia a livello regionale con l’incapacità e la disorganizzazione di Acquaroli e Saltamartini. Ma di quale medicina territoriale parla Acquaroli? Lo sa che i marchigiani per trovare un medico di base o una guardia medica devono fare i salti mortali? Lo sa Acquaroli che proprio a causa della disorganizzazione della medicina sul territorio i nostri ospedali sono presi d’assalto e i pronto soccorso sono tutti ingolfati? Lo sa che i malati vengono lasciati per giorni sulle barelle in condizioni non dignitose? Lo sa in quali condizioni sta facendo lavorare medici ed infermieri? Ogni tanto esca dal palazzo e venga a farsi un giro sui territori così magari gli spieghiamo noi il disastro che ha fatto” conclude Morani.