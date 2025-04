Un convegno ad Ancona sulla parità di genere nel mondo marittimo – VIDEO Il pubblico ha potuto ascoltare racconti e importanti testimonianze di donne che hanno intrapreso una carriera di successo

513 Letture Cronaca

Nella giornata odierna si è svolto nella splendida cornice dell’Auditorium “Orfeo Tamburi” della Mole Vanvitelliana di Ancona il Convegno dal titolo “Parità di genere nel mondo marittimo”, organizzato dalla Capitaneria di porto di Ancona, dalla Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e dal Comune di Ancona, con la fattiva collaborazione dell’Ufficio Scolastico della Regione Marche, durante il quale è stato affrontato il tema della parità di genere con uno sguardo particolare al ruolo svolto dalla donna nel mondo marittimo e portuale e nel management.

Ad aprire l’evento, sono intervenute le Autorità locali tematicamente coinvolte, e da remoto il Segretario Generale IMO, Arsenio Antonio Dominguez Velasco e il Presidente di Wista Italia, Dott.ssa Costanza Musso che hanno omaggiato l’evento portando i propri saluti.

La realizzazione di tale giornata è stata fortemente auspicata dal Direttore Marittimo, il Comandante del porto di Ancona e Direttore marittimo delle Marche, Ammiraglio Ispettore (CP) Vincenzo VITALE e dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, Dott.ssa Maria Lina VITTURINI e dall’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ancona, Dott.ssa Orlanda LATINI, in virtù della rilevante duplice missione che con tale evento si è inteso perseguire: in primis, la promozione della parità di genere tra uomo e donna nelle emergenti generazioni di studenti per quanto concerne al mondo del lavoro, con uno sguardo particolare al settore dell’industria marittimo portuale e poi anche la diffusione della conoscenza nel pubblico intervenuto – principalmente studenti e studentesse degli Istituti di istruzione secondaria – di quegli ambiti lavorativi poco noti del settore marittimo-portuale, da sempre ad appannaggio degli uomini e che, sebbene molto gradualmente, sta aprendo le porte anche al genere femminile, rappresentando contestualmente anche una preziosa opportunità di orientamento all’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti che nel breve periodo vi si affacceranno.

All’evento, hanno partecipato rappresentanti del Cluster marittimo, portuale e della pesca di Ancona, tra cui la famiglia di Armatori Montanari da Fano, i Titolari delle altre Capitanerie della regione ed ampia è stata soprattutto la partecipazione di studenti e studentesse, accompagnati dai rispettivi docenti, provenienti da istituti di istruzione superiore di tutta la regione e che hanno potuto ascoltare racconti e importanti testimonianze di donne che hanno intrapreso una carriera di successo non soltanto nei settori marittimo e portuale, ma anche universitario e dell’informazione.

Citiamo le personalità di spicco, che, guidate dalla sapiente ed eloquente maestria della moderatrice dell’evento, Dottoressa Germana BRIZZOLARI, giornalista RAI, hanno saputo affascinare la platea intervenuta con i propri interventi riguardanti la propria storia professionale di donna:

– Professoressa Maria Serena CHIUCCHI, Professoressa Ordinaria di Economia Aziendale di UNIVPM,;

– Dott.ssa Laura POMPONI, CEO di Luxury Project, Impresa marchigiana di Design, impegnata worldwide in più ambiti ed in quello marittimo;

– Dott.ssa Francesca MUZIO, CEO della FM ARCH, Impresa marchigiana di Design, impegnata worldwide in più ambiti ed in quello marittimo;

– Dott.ssa Ilaria MOLINARI, pluricampionessa italiana e mondiale di apnea profonda;

– IANNELLO Claudia, 2° Ufficiale di coperta appartenente alla società MONTANARI Navigazione;

– Tenente di Vascello (CP) Maria Giovanna TROMBETTA, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano;

– Esther MORETTI, Presidente della FULMAR (Battellieri ed Ecologia nel porto di Ancona);

– Ing. Maria Letizia VECCHIOTTI, della Direzione Tecnica – Divisione Infrastrutture, Gestione Energetica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale;

– Dott.ssa Federica ARCHIBUGI, Agente marittimo della Alessandro Archibugi &Figlio srl;

– Dott.ssa Nicoletta GRIFONI, Capo Redattore RAI Regione Marche.