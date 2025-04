Miglioramento delle reti idriche, individuati i progetti beneficiari Stanziati nove milioni di euro dalla Regione Marche

78 Letture Cronaca

Sono stati individuati i progetti che beneficeranno dei 9 milioni di risorse destinate al miglioramento delle reti idriche nel territorio regionale al fine di ridurne le perdite. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore Stefano Aguzzi, delegato alle Risorse idriche. Contestualmente si procederà anche alla ripartizione delle somme nei confronti degli Enti di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) competenti per territorio.

“Si tratta di interventi assolutamente necessari – spiega Aguzzi – per consentire di avere reti idriche efficienti, in modo da evitare dispendiose perdite di acqua. Viviamo un momento molto particolare dal punto di vista climatico. A periodi di forti precipitazioni, anche a carattere alluvionale, seguono periodi di estrema siccità. È ben noto a tutti e particolarmente sentito il problema dell’approvvigionamento idrico sul territorio marchigiano. Ogni anno ci troviamo a dover affrontare situazioni di allerta. Queste risorse, che attingiamo dal PR FESR 2021/2027, offriranno un notevole contributo per ridurre il dispendio di acqua”.

Nello specifico, i progetti mirano al rilievo e distrettualizzazione delle reti idriche, al rinnovo dei sistemi di contabilizzazione dei consumi e individuazione delle perdite di rete, all’automatizzazione delle misure di pressione, portata e consumi, alla ristrutturazione degli impianti e delle condotte obsolete. Gli interventi saranno finanziati nella misura massima dell’80% del costo complessivo.

“A partire dall’estate e dall’autunno scorsi – continua Aguzzi – sono seguite numerose interlocuzioni con tutti gli EGATO ai quali è stato chiesto di inviare le proprie proposte di interventi e di fornire i dati distinti per singolo gestore degli indicatori di qualità tecnica. Sono così stati individuati e condivisi 20 progetti per la riduzione delle perdite e modulati i relativi importi del cofinanziamento PR FESR in relazione alle risorse finanziarie disponibili”.

Il costo complessivo dei progetti selezionati è di € 13.239.800,00, di cui € 9.000.000,00 di finanziamento regionale; la quota restante pari a € 4.239.800,00 sarà finanziata dalla tariffa. Nel dettaglio, all’EGATO 1 saranno concessi € 1.716.000,00; all’EGATO 2 € 1.877.420,00; all’EGATO 3 € 2.571.580,00; all’EGATO 5 2.835.000,00. Non sono pervenuti progetti da parte dell’EGATO 4.

Gli EGATO ai fini del godimento del contributo, dovranno sottoscrivere un “Accordo di finanziamento” con la Regione Marche e a caduta ciascun soggetto gestore del servizio idrico, in qualità di responsabile dell’attuazione dell’intervento, sottoscriverà un atto di “Adesione all’Accordo di finanziamento” con l’EGATO, che regola i rapporti tra beneficiario ed attuatore.