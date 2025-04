Il Banco del Mutuo Soccorso a Corridonia La storica band prog rock fa tappa nelle Marche domenica 27 aprile alle 21,30 alla Festa dei Lavoratori (Zona Industriale)

121 Letture Cultura e Spettacoli

Anticipato dal singolo “Il Mietitore”, è uscito a febbraio “Storie Invisibili”, il nuovo album del Banco del Mutuo Soccorso. La band che ha fatto scuola nel prog rock, è tornata con un lavoro che è l’ideale completamento di una trilogia dedicata all’esistenza umana.

Dopo “Transiberiana” (2019) e “Orlando: le forme dell’amore” (2022), nel nuovo concept album “Storie invisibili” il particolare diventa universale e contemporaneo, attraverso il racconto di dodici storie individuali di personaggi comuni ma che rappresentano tutti noi e che costituiscono la storia vera dell’umanità. Donne e uomini reali fotografati in momenti delle loro vite, nelle loro vicende personali, o all’interno di periodi storici del genere umano, attraverso le quali poter parlare di tutti noi, spesso alludendo ai grandi temi dei nostri tempi.

L’idea di scrivere una Trilogia dedicata all’esistenza umana nasce nel 2015, un anno molto duro per il Banco, con la scomparsa di Francesco Di Giacomo e Rodolfo Maltese, e l’emorragia cerebrale che colpisce Vittorio Nocenzi.

Ma la storia del gruppo è destinata a rinnovarsi e ripartire, con la voglia di progettare qualcosa di mai fatto prima: un racconto molto più ampio del solito, tre album collegati uno all’altro in modo da formare un quadro unico. E così il Banco, dopo aver raccontato il cammino delle nostre vite con il viaggio sui binari della “Transiberiana”, e aver celebrato il sentimento più potente fra tutti quelli che hanno sempre provato gli uomini, l’amore (“Orlando: le forme dell’amore”), presenta ora la parte principale e imprescindibile di questo racconto sull’esistenza umana: “Storie invisibili”.

Non mancheranno al concerto previsto a Corridonia i grandi successi della band, da album divenuti leggendari come “Darwin”, “Io sono nato libero” e popolari Hit come Moby Dick, Paolo Pa’ e Canto di primavera.

Appuntamento a domenica prossima, 27 aprile, alla Festa dei Lavoratori che si svolge nella Zona Industriale di Corridonia.