PD Marche: “Pieno sostegno ai referendum della CGIL su lavoro e cittadinanza” Chantal Bomprezzi: "Non possiamo restare indifferenti mentre si allargano le disuguaglianze"

211 Letture Politica

Si è svolto martedì 22 aprile ad Ancona, presso la sede regionale della CGIL Marche, un incontro tra la Segretaria del Partito Democratico delle Marche Chantal Bomprezzi e il Segretario generale della CGIL Marche Giuseppe Santarelli. Un confronto costruttivo e approfondito, al centro del quale sono stati posti i cinque referendum promossi dalla CGIL, che si terranno l’8 e il 9 giugno prossimi.

“Il Partito Democratico delle Marche, come anche ribadito dal Partito nazionale e dalla nostra Segretaria Elly Schlein, è pronto a sostenere i referendum – ha dichiarato Chantal Bomprezzi al termine dell’incontro – perché rappresentano un’occasione concreta per affermare diritti, ridurre la precarietà, contrastare lo sfruttamento e rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Non possiamo restare indifferenti mentre si allargano le disuguaglianze e cresce la solitudine dei lavoratori e delle lavoratrici: è il momento di rimettere al centro la dignità del lavoro”.

Bomprezzi ha annunciato che il PD Marche è a disposizione per promuovere l’informazione sui referendum: “Diversi nostri circoli si sono già mobilitati sul territorio marchigiano e faremo la nostra parte per dare una mano. Allestiremo anche un apposito spazio alla Festa dell’Unità regionale. Serve un grande sforzo collettivo per superare l’astensionismo e dare forza a un cambiamento che parte dal basso”.

Il Partito Democratico Marche ringrazia la CGIL Marche e il segretario Santarelli per il confronto e ribadisce l’impegno a costruire, insieme, un percorso di partecipazione consapevole e diffusa.