Elezioni Rsu nel pubblico impiego, la Uil aumenta i consensi La segretaria Mazzucchelli: "Abbiamo consolidato e ampliato significativamente la nostra presenza"

“Dopo le elezioni Rsu nel pubblico impiego e dati alla mano la prima considerazione che viene da fare, in un mondo dove tutti vincono le elezioni, è che a trionfare è stato il Sindacato vista l’altissima affluenza al voto nelle Marche di gran lunga superiore alle elezioni politiche. Un dato sulla partecipazione che dovrebbe far riflettere tutti”.

È il commento della Uil Marche rispetto a una tornata elettorale al termine della quale i quattro settori chiamati al voto – Uil Fpl, Uilpa, Uil Scuola e Uil Rua – possono essere più che soddisfatti per risultati non scontati alla vigilia e che ora impegnano tutti gli eletti a maggior responsabilità. La Fpl conquista in tutte le Marche 3.137 voti ed elegge 145 rsu. La Uil Scuola a livello regionale aumenta dal 14,6% al 16% le proprie preferenze (+481 voti in più in termini assoluti) ed elegge 127 rappresentanti (20 in più rispetto al 2022). Sempre dal mondo dell’istruzione la Rua, categoria degli universitari e del mondo della ricerca conquista 249 voti ed elegge 10 rsu mentre sono 54, a fronte di 787 voti, gli eletti dalla Uilpa.

Analizzando provincia per provincia troviamo Ancona dove la Uil Fpl ha aumentato i propri consensi del 10% rispetto alla precedente consultazione ed è il secondo sindacato sia nell’Ente provinciale che nell’Assemblea Legislativa della Regione Marche, terzo per quanto riguarda la Giunta regionale. La Uil Rua vola è il primo sindacato Cnr Irbim e all’Istat. La Uilpa conquista 372 preferenze ed elegge 27 rsu, raddoppiando il numero di eletti con un +80% di voti rispetto alla scorsa tornata elettorale.

“La Uil continua a crescere – commenta la segretaria regionale Maria Grazia Tiritiello – e registra risultati significativi: entriamo per la prima volta nel Comune di Senigallia con 3 rsu, passiamo da 1 a due seggi in Consiglio regionale e da 2 a 3 eletti in Provincia. Un plauso a quanti hanno operato alla presentazione delle liste, ai candidati che si sono messi in gioco e buon lavoro a tutti gli eletti”.

Ottimo anche il risultato della Uil Scuola, primo sindacato all’IIs Podesti Calzecchi Onesti di Ancona, al Merloni Miliani di Fabriano, al Cuppari Salvati di Jesi e all’Ics di Sassoferrato. Bene anche le seconde piazze di Senigallia, al Panzini e al Corinaldesi Padovano, e al Corridoni Campana di Osimo.

In provincia di Pesaro Urbino la Uil Rua ha il primato all’Accademia delle Belle Arti e all’Isia di Urbino mentre la Uil Scuola vince negli Ics Celli Tocci, Lanfranco, Pirandello, Leopardi, Dante Alighieri, Montefeltro, all’Istituto Villa San Martino e negli Iis Cecchi e Bramante Genga.

A Macerata la Uil Fpl ottiene 832 voti, elegge 34 rsu ed è il primo sindaco nei comuni di Civitanova e Camerino. La Rua è la seconda forza sindacale, ad appena due voti dalla Cgil ed eleggendo quindi lo stesso numero di rsu, dell’Università di Macerata.

A Fermo la Rua vince al Conservatorio mentre la Uil Scuola fa altrettanto al Liceo Onesti, all’IIS Carlo Urbani e all’IIS Amandola. Ad Ascoli la Uil Fpl è il primo sindacato in Provincia, in Comune e all’Ast. La Uil Scuola prevale all’Ics Ascoli Centro e all’Ics Castel di Lama.

“Il nostro impegno quotidiano è la forza che ci rende un punto di riferimento credibile e autorevole per il pubblico impiego — ha commentato all’esito Claudia Mazzucchelli, segretaria generale della Uil Marche, nel ringraziare attivisti e candidati – Abbiamo consolidato e ampliato significativamente la nostra presenza, con tante nuove candidature. Questo dimostra la voglia di esserci, di lottare, di metterci la faccia. Cresciamo nei numeri ma anche a livello organizzativo. Nel caso del pubblico impiego abbiamo fatto scelte importanti e coraggiose come quella di non accontentarci di risorse insufficienti per il rinnovo contrattuale, e di continuare a rivendicare i fondi già stanziati per il 2025. Questo non è traguardo ma un punto di partenza: il lavoro inizia adesso”.

