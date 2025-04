Presentato il bando FEAMPA 2021/2027 per la Piccola Pesca È stato al centro di due incontri organizzati ad Ancona e San Benedetto del Tronto

158 Letture Cronaca

Grande partecipazione e interesse da parte degli operatori della piccola pesca artigianale per i due incontri organizzati dalla Regione Marche a San Benedetto del Tronto e ad Ancona per la presentazione del nuovo bando Piccola Pesca FEAMPA 2021/2027, tenutisi sabato 12 aprile.

Durante gli appuntamenti, rivolti a pescatori e armatori del comparto, è stata illustrata in dettaglio l’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore alla Pesca Marittima Andrea Maria Antonini che ha introdotto l’importante misura dell’Ente con a fianco la dirigente Direzione Attività Produttive e Imprese Daniela Tisi e il responsabile Pesca Marittima Giacomo Candi.

“Con questo bando – ha commentato l’assessore Antonini – diamo finalmente attenzione concreta a un comparto fondamentale per il nostro territorio e per la sostenibilità della pesca. La piccola pesca artigianale meritava, da tempo, un intervento strutturato e mirato. La Regione Marche, con una dotazione iniziale di un milione di euro, apre una nuova stagione di sostegno per questi operatori, prevedendo finanziamenti fino al 100% dei costi ammissibili. È un segnale chiaro di vicinanza e valorizzazione del loro lavoro.”

Il bando, attualmente in fase di predisposizione, permetterà il cofinanziamento di opere di ammodernamento delle imbarcazioni appartenenti alla piccola pesca artigianale, con una spesa massima ammissibile pari a 30.000 euro. Sarà possibile accedere ai fondi tramite una piattaforma digitale dedicata, con una procedura semplificata e accessibile, pensata per facilitare la partecipazione degli operatori.

Tra le principali novità introdotte, il bando consente la rendicontazione di spese già sostenute in anni precedenti e l’investimento nella catena del freddo, elemento chiave per garantire la qualità e la valorizzazione del pescato locale.

Gli incontri hanno rappresentato un’occasione importante di confronto diretto con gli operatori, che hanno potuto porre domande e ricevere chiarimenti sul funzionamento del bando e sulle modalità di presentazione dei progetti. Durante lo svolgimento dei due incontri si è svolto un fattivo confronto tra l’assessore Antonini ed i rappresentanti del comparto della piccola Pesca di San Benedetto e Ancona che hanno offerto ulteriori spunti di riflessione. Prima della conclusione, l’ assessore ha ricordato come la Regione, negli ultimi anni, ha distribuito, in forma di contributo, ben 9 milioni 850 mila euro a beneficio delle imprese di pesca delle Marche.