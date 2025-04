Folta rappresentanza marchigiana al Salone del Mobile 2025 Ben 22 le aziende del territorio presenti a Milano

La Regione Marche è protagonista al Salone del Mobile 2025, in corso a Milano fino al 13 aprile, con una presenza importante e qualificata: sono infatti 22 le aziende marchigiane del settore arredo e design che espongono in questi giorni le loro collezioni, confermando la qualità, la creatività e l’innovazione che da sempre contraddistinguono il Made in Marche. A testimonianza dell’impegno e della vicinanza delle istituzioni, giovedì mattina il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ha visitato gli stand delle imprese marchigiane dove si è confrontato con imprenditori, artigiani e operatori del settore. Un’occasione per valorizzare la filiera dell’arredo, uno dei pilastri economici e culturali del territorio.

“Il settore è strategico e di grande rilievo per la nostra regione sia in termini di prodotto interno lordo che di occupazione e filiere coinvolte – ha detto Acquaroli -. Possiamo contare su eccellenze straordinarie, capaci di competere con successo sui mercati internazionali. Si tratta di un comparto che continua a darci grandi soddisfazioni e che affronta le sfide più complesse con la qualità e la competenza che da sempre contraddistinguono la manifattura marchigiana. In un momento delicato come quello attuale, le istituzioni sono impegnate ad evitare ricadute negative sull’export sia nel settore del Mobile e, più in generale su tutto l’export regionale, sul Sistema Italia e sull’Europa. Ritengo fondamentale mantenere un atteggiamento costruttivo per arrivare, attraverso il dialogo, a una convergenza e a soluzioni adeguate per tutti”.

La partecipazione al Salone rientra nel piano di internazionalizzazione e promozione delle eccellenze marchigiane portato avanti dalla Regione, in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche e le associazioni di categoria. L’obiettivo è rafforzare la presenza sui mercati esteri e creare nuove opportunità di sviluppo per le imprese locali.