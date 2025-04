Calcio Promozione: Jesina promossa in Eccellenza, il BarbaraMonserra retrocede in Prima Categoria I leoncelli salgono con un gol dell'ex Vigor Senigallia Paradisi (alla quarta promozione consecutiva)

125 Letture Sport

Il Barbara Monserra vince in casa 1-0 contro il Villa San Martino ma non basta, e retrocede in Prima Categoria.

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it