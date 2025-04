Presentato in Regione Marche l’evento Erasmus Generation Meeting (EGM) Ad Ancona quattro giorni di incontri per la promozione dello scambio interculturale e dell'internazionalizzazione

Ad Ancona un evento di rilievo internazionale: dal 3 al 6 aprile 2025 si terrà Erasmus Generation Meeting (EGM) organizzato dai volontarie e volontari di Erasmus Student Network (ESN) Ancona. E’ la più grande conferenza gestita da studentesse e studenti focalizzata sull’internazionalizzazione, sulla mobilità e sull’attuazione del programma Erasmus+.

Un’occasione unica per riunire studenti, università e autorità che sono coinvolti nell’implementazione del programma Erasmus+ e di altri programmi di collaborazione internazionale. Saranno 4 giornate piene di opportunità, incontri e discussioni volte alla promozione dello scambio interculturale e dell’internazionalizzazione, finalizzate allo sviluppo personale e professionale dei giovani e delle giovani d’Europa.

L’edizione del 2025 avrà come tema “Empowering youth as the changemakers of society” e sarà centrata su due pilastri principali: ‘Partecipazione attiva e coinvolgimento dei giovani nelle comunità locali’ e ‘Impatto del lavoro giovanile e del volontariato sull’internazionalizzazione’.

A presentare l’evento, durante la conferenza stampa di oggi, l’assessora all’Istruzione della Regione Marche Chiara Biondi, il rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, la direttrice generale vicaria UnivPM Alessandra Andresciani, la responsabile del Comitato Organizzatore dell’evento Ava Ghasemi e il vice responsabile del Comitato Organizzatore Giuseppe Masotano, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti in collegamento, l’assessore all’Università del Comune di Ancona Marco Battino.

“L’Erasmus Generation Meeting – ha detto Biondi – rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani di confrontarsi, crescere e costruire un’Europa più unita e consapevole. Lo slogan di questa edizione, ‘Guiding the Waves of Change’ Guidare le onde del cambiamento, è particolarmente significativo: richiama il dinamismo, l’apertura e la capacità di innovare che da sempre caratterizzano il programma Erasmus+. La Regione Marche è orgogliosa di sostenere questo evento, che vede Ancona protagonista di un dialogo internazionale, valorizzando il ruolo delle nuove generazioni nel tracciare il futuro della mobilità, dell’inclusione e della formazione. Auguro a tutti i partecipanti giorni ricchi di ispirazione e di connessioni preziose”.

“Per l’Università Politecnica delle Marche è motivo di grande gioia accogliere giovani da tutto il mondo per l’Erasmus Generation Meeting – ha affermato il rettore Gian Luca Gregori – siamo orgogliosi del fatto che studentesse e studenti abbiano organizzato questa rete di volontari dando vita ad un grande evento internazionale. Un momento importante per il legame tra territorio e giovani, con un notevole impatto non solo economico ma soprattutto sociale e culturale, che genera, come sottolineato anche dal tema dell’evento, un’onda di cambiamenti e di speranza per un futuro migliore”.

Ancona accoglierà 1200 partecipanti da tutto il mondo e diventerà il cuore della Generazione Erasmus. L’evento è ideato, progettato e realizzato dalla rete di volontari Erasmus Student Network, provenienti non solo dalla città di Ancona, ma da tutta Italia.