Si chiude forum InLife, bilancio molto positivo Antonini: "Percorso non finirà qui. Carta di Ascoli punto di partenza"

154 Letture Cronaca

Si è chiusa con grande successo l’edizione di InLife International Quality Life Forum. Ascoli e le Marche per quattro giorni sono state protagoniste del primo forum mondiale sulla qualità della vita.

L’evento ha saputo mettere al centro il tema in un’ottica interdisciplinare, affrontando argomenti fondamentali che spaziano dalla sanità al welfare aziendale, dall’educazione alla sostenibilità fino al turismo esperienziale.

Il prestigioso Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno ha accolto scienziati, ricercatori, intellettuali, policy maker e altri esperti internazionali che si sono confrontati su studi ed esperienze concrete (best practice) per offrire alla collettività soluzioni immediatamente applicabili per migliorare la qualità della vita umana, nel rispetto degli equilibri con l’ecosistema, ed iniziare ad attuare un modello di sviluppo incentrato sulla prevenzione e non solo sulla reazione.

L’intervento del ministro per la Famiglia, Natalità e Pari opportunità, Eugenia Roccella, ha chiuso l’ultima giornata del forum: “Le Marche – ha dichiarato – sono un luogo di grande e straordinaria bellezza non ancora totalmente scoperto. E Ascoli Piceno è una perla di architettura e di modo di vivere perché ancora trattiene in sé le abitudini classiche che la provincia italiana riesce a offrire”.

L’evento è stato promosso dalla Regione Marche e nasce come naturale continuazione e concretizzazione della Legge regionale 7 dicembre 2023, n. 23 “Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita”.

Grande soddisfazione da parte dell’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Maria Antonini: “Il bilancio di InLife International Quality Life Forum è estremamente positivo, soprattutto perché abbiamo constatato come la qualità faccia davvero la differenza sotto ogni aspetto. Abbiamo posto la qualità al centro del forum, non solo nei contenuti ma anche attraverso l’eccellenza dei relatori che hanno dato un contributo significativo alle giornate di lavoro. L’attenzione del pubblico, in particolare degli addetti ai lavori, ha confermato l’importanza di affrontare il tema della qualità della vita in modo interdisciplinare, spaziando dalla sanità al welfare aziendale. Un ulteriore riconoscimento del valore dell’evento è arrivato dalla partecipazione e dall’attenzione dei ministri Schillaci, Lollobrigida, Valditara e Roccella. L’evento ha riscosso un’attenzione significativa da parte della stampa e dei media, con una copertura di rilievo da parte di emittenti nazionali, che hanno dedicato spazio a InLife, evidenziandone l’importanza nel panorama attuale”.

La sottoscrizione della Carta di Ascoli, siglata da tutti i relatori, è stato uno dei momenti più importanti di InLife. Il documento trae ispirazione dalle più recenti acquisizioni della ricerca scientifica unite a un pensiero umanistico e nasce dall’impegno dei suoi firmatari nel promuovere la qualità della vita per tutti, attraverso un approccio integrato che riconosca la stretta interconnessione tra salute umana, ambientale. Promuovere il benessere significa investire in prevenzione, educazione e politiche responsabili che mettano al centro il cittadino e il pianeta.

“Il percorso non finirà qui – ha aggiunto l’assessore Antonini – La Carta di Ascoli è un punto di partenza. Il nostro impegno andrà avanti per raggiungere gli obiettivi che sono stati tracciati. La Carta di Ascoli contiene richieste specifiche per i governanti, richieste che, se esaudite, rappresenteranno una vera rivoluzione culturale”.