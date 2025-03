Polizze anti-calamità: arriva la proroga per le piccole imprese Soddisfazione di Confartigianato Marche per la decisione

197 Letture Associazioni

Arriva la proroga dell’obbligo per le piccole imprese di dotarsi della polizza anti catastrofale, proroga chiesta a gran voce da Confartigianato. A quanto si apprende il termine sarà differenziato in base alla dimensione delle aziende: per le piccole imprese è differito al primo gennaio 2026, al primo ottobre per le medie, rimane la scadenza del primo aprile per le grandi aziende.

«Il decreto sull’obbligo di assicurazione contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali è inapplicabile» ha più volte rimarcato Confartigianato Marche che esprime soddisfazione per il rinvio.

E’ prevalso il buon senso: il rinvio dell’entrata in vigore permetterà di chiarirne tutti gli aspetti e costruire polizze adatte alle esigenze delle imprese.

Gli imprenditori si sarebbero trovati alle prese con un provvedimento che non offre certezza sui beni da assicurare, su quali danni verranno risarciti, sulla confrontabilità delle offerte da parte delle assicurazioni.

Tanti interrogativi che, ribadisce la presidente di Confartigianato Marche Moira Amaranti, abbiamo subito indicato ma che non sono stati sciolti nel pur lungo tempo intercorso tra l’emanazione della norma primaria e il decreto ministeriale attuativo uscito soltanto il 28 febbraio, a un mese dall’entrata in vigore. Ora, è più che mai urgente trovare soluzioni concrete, percorribili e realmente utili per coprire questa tipologia di rischi.