Incontro in Questura con Roberta Bruzzone La criminologa ospite ad Ancona

Questa mattina – 28 marzo – presso la Sala Albanese della Questura di Ancona si è tenuto un incontro con la criminologa investigativa, psicologa clinica e forense dott.ssa Roberta Bruzzone.

In una sala gremita erano presenti Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato, Ufficiali e militari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Durante il partecipato incontro la dott.ssa Bruzzone ha toccato temi tra i quali il profilo psicologico del soggetto maltrattante rispetto a quello della vittima di maltrattamenti e le caratteristiche che possono destare segnale di allarme. Ha trattato inoltre il tema relativo ai primi segnali di allarme che le Forze dell’Ordine possono riconoscere, raccontando anche i casi di cronaca più famosi dei quali si è occupata in prima persona, fornendo infine utili suggerimenti in ambito psicologico agli operatori di Polizia nell’approccio a situazioni particolari e delicate.