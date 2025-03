Il tour di Stefano Nazzi toccherà le Marche Il 20 luglio a Porto Recanati

Il giornalista e scrittore STEFANO NAZZI continua anche in estate il tour di INDAGINI LIVE.

Annunciati oggi i primi appuntamenti estivi, tra cui la tappa all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati del prossimo 20 luglio alle 21:00. Spettacolo organizzato da Best Eventi in sinergia con l’amministrazione comunale di Porto Recanati.

I biglietti sono disponibili in presale su www.ilpost.it e dalle 14:00 di mercoledì 26 marzo sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita). Info: 085.9047726 www.besteventi.it.

La storia di cronaca raccontata e già amatissima da chi ha assistito allo spettacolo in questi mesi è tra quelle che più hanno segnato il nostro Paese, conosciuta come Il Mostro di Firenze. Tra il 1968 e il 1985, una serie di efferati delitti scosse la Toscana: otto coppie furono uccise mentre si trovavano appartate in auto nelle campagne intorno a Firenze. Gli omicidi, caratterizzati dall’uso di una pistola Beretta calibro 22 e da raccapriccianti mutilazioni, hanno dato vita a una delle inchieste più complesse della giustizia italiana, tra ipotesi di serial killer solitari, piste esoteriche e depistaggi.

“È una storia intricata ma è anche una storia orrendamente semplice in fondo, una sequenza, una routine di morte. Una pistola, una modalità di uccidere”, così l’ha descritta Stefano Nazzi.

Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, ricerca, per il racconto dei fatti: le indagini – appunto – attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie, il racconto dei media. Nei due tour 2024 e 2025, il successo di INDAGINI LIVE è stato eccezionale, tra gli applausi scroscianti all’ingresso di Nazzi con l’ormai iconica intro del podcast e un’atmosfera da fiato sospeso durante la narrazione.

L’accoglienza del pubblico e i numeri importanti testimoniano l’affetto dei fan per Indagini e per il suo autore: le ventuno date del tour di questi mesi sono tutte SOLD OUT ad eccezione di pochi biglietti rimasti per l’ultima data aggiunta da poco al Tam – Teatro Arcimboldi Milano, il 3 aprile.

Stefano Nazzi giornalista, si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per «il Post». È ideatore e autore di Indagini, ai primi posti delle classifiche dei podcast, e di Altre indagini, sempre per «il Post». Da Mondadori ha pubblicato Il volto del male (2023) e il 7 maggio è uscito con il nuovo libro Canti di Guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta, sempre per i tipi di Mondadori.

CREDITI

STEFANO NAZZI in INDAGINI LIVE

Lo spettacolo è presentato da Alveare Produzioni

Regia Marco Iacomelli

Regia associata Massimiliano Perticari

Scene Ludovico Gandellini

Luci k5600

Video Virginio Levrio

Suono Donato Pepe

Aiuto regia Matteo Malanchini

Assistenti alla regia Beatrice Bonardi, Gaia Sterzi

Organizzazione Davide Ienco

Direttore di scena / Tour Manager Simone Giusti

Datore luci Giulio Rigazio

Fonico Marcello Coppola

