Dimensionamento scolastico: Apecchio, Colmurano e Caldarola contro Regione Marche Presentato un ricorso al TAR dai Comuni. Sostegno da UPI Marche

375 Letture Cronaca

Pieno sostegno dell’UPI Marche alle iniziative dei Comuni di Apecchio (Provincia di Pesaro e Urbino), di Colmurano e Caldarola (Provincia di Macerata) che hanno depositato ricorsi al TAR contro i provvedimenti adottati dalla Regione Marche in materia di dimensionamento scolastico per l’A.S. 2025/26.

Il Piano regionale di Programmazione della Rete scolastica dell’offerta formativa per l’A.S. 2025/26, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2052 del 30/12/24, ha infatti disposto i seguenti accorpamenti di Istituti Comprensivi collocati in aree montane particolarmente disagiate:

– Accorpamento dell’IC “Scipione Lapi” di Apecchio con l’IC “Mattei” di Acqualagna (Provincia di Pesaro e Urbino);

– Accorpamento dell’IC di Colmurano con Istituto Omnicomprensivo “Gentili-Tortoreto” di San Ginesio (Provincia di Macerata);

– Accorpamento dell’IC “De Magistris” di Caldarola con l’Istituto Omnicomprensivo “Leopardi-Frau” di Sarnano (Provincia di Macerata).

Queste decisioni hanno disatteso i Piani provinciali approvati dai Consigli della Provincia di Pesaro e Urbino e della Provincia di Macerata a seguito di approfonditi percorsi di concertazione territoriale e in assenza del necessario confronto con le Amministrazioni e le Istituzioni scolastiche direttamente coinvolte.

I ricorsi contestano, inoltre, la mancata tutela delle aree montane interne, in aperto contrasto con le norme nazionali che prevedono la salvaguardia delle specificità delle Istituzioni scolastiche situate nei Comuni Montani e con le stesse linee di indirizzo regionali che evidenziano “la necessità di salvaguardare i presidi scolastici presenti nei comuni montani e nei territori particolarmente isolati e/o disagiati”.

Il Consigliere delegato Oriano Giovanelli, referente politico della Commissione UPI Marche “Programmazione della Rete Scolastica”, esprime piena adesione alle motivazioni a supporto dei ricorsi al TAR presentati dai Comuni di Apecchio, Colmurano e Caldarola. “Occorre fermare questa deriva regionale che in nome di un’astratta razionalizzazione depaupera l’entroterra, indebolendo la rete scolastica e il virtuoso rapporto tra le Istituzioni scolastiche e le comunità territoriali, in particolare di alcune Province” dichiara Oriano Giovanelli, invitando la Regione a procedure più rispettose dei fondamentali principi di leale collaborazione e trasparenza amministrativa e più coerenti sia con le proprie Linee di indirizzo che con le indicazioni della commissione consiliare competente. Tale commissione nella seduta straordinaria n. 190 del 30/12/24 ha infatti espresso parere favorevole con la specifica indicazione che “va assicurata la sospensione, per il 2025 e per il 2026, degli accorpamenti delle autonomie scolastiche per i comuni delle Unioni Montane che sono a maggior rischio di marginalizzazione e di spopolamento, anche a seguito degli eventi sismici e alluvionali”.

Indicazioni palesemente ignorate dalla Giunta Regionale.