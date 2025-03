“Marche en mode”, talenti marchigiani in luce alla settimana della moda di Parigi L'evento è in programma per giovedì 6 marzo alle 17.30

221 Letture Economia

L’obiettivo è dare visibilità al mondo imprenditoriale marchigiano legato alla moda, all’abbigliamento, al calzaturiero, mettendo in luce i migliori talenti che operano sul territorio. Lo ha ribadito l’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Maria Antonini, la mattina di lunedì 3 marzo alla presentazione di un evento di grande prestigio.

Si tratta di “Marche en mode”, un’iniziativa che punta i riflettori sui designer marchigiani e rende protagonista l’eccellenza manifatturiera italiana e marchigiana nei settori della moda e del lusso. Una sfilata organizzata in occasione della Settimana della moda di Parigi e che sarà ospitata nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Parigi, giovedì prossimo, 6 marzo, alle ore 17.30.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra la Regione Marche – Assessorato alle Attività produttive, guidato dall’assessore Antonini, l’Atim, la Camera di Commercio e l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro.

Alla presentazione di “Marche en mode” ad Ancona, nella sede di Palazzo Raffaello, erano presenti, oltre all’assessore Antonini, la direttrice di Atim Marina Santucci e la direttrice del Dipartimento Sviluppo economico, Stefania Bussoletti.

“Questo evento – ha detto Antonini – rappresenta una vetrina davvero importante, in una sede prestigiosa come quella dell’Ambasciata italiana a Parigi, in una città che è la capitale del mondo della moda insieme a Milano. Sarà una grande occasione per tante aziende marchigiane che sono state selezionate da ICE Parigi su incarico della Regione e della Camera di Commercio, allo scopo per l’appunto di far conoscere il made in Marche, di cui dobbiamo essere veramente orgogliosi”.

Sono 14 le aziende selezionate per questo evento, portatrici di altrettanti marchi: Shade, Simona Bonacci, Giovanna Nicolai, Ivana Maiolati, Dolcevita e Iris Noble, che incarnano l’eleganza e la creatività del prêt-à-porter femminile; Ferruccio Vecchi e Sorbatti che perpetuano l’eccellenza della modisteria italiana; Dienne e Corso Principe reinventano la pelletteria con audacia e modernità. L’artigianato calzaturiero è rappresentato da Loriblu, Fasciani ed Ernesto Dolani, che uniscono tradizione e innovazione. Infine, ChicÈChic che dà vita all’arte del gioiello con creazioni sofisticate e contemporanee.

Alla sfilata avverrà alla presenza di rappresentanti della stampa francese di settore e di operatori della moda che partecipano alla Settimana parigina.

“Attendiamo un riscontro internazionale da questa iniziativa – ha spiegato Antonini – a testimonianza di come la Regione si stia adoperando molto per sostenere il tessuto imprenditoriale locale. Innanzitutto attraverso i molteplici bandi. Rappresentiamo la Regione in Italia che in rapporto al numero di abitanti e imprese ha messo a disposizione la quota maggiore di risorse della nuova programmazione europea, soprattutto puntando sull’innovazione e sulla sostenibilità dei prodotti. Questo evento di Parigi rientra in questa linea strategica e ritengo di sicura efficacia, specialmente in questo momento di particolare difficoltà in cui stanno vivendo le aziende della moda, dovuta all’incertezza dei mercati. Noi puntiamo sempre sulla qualità del prodotto, sulla nostra eccellenza, sulla capacità dei nostri artigiani di presentare prodotti bellissimi e di pregiata fattura”.

“Marche en mode è dunque un evento che si inserisce nell’ambito di un’attività portata avanti da anni – ha dichiarato Marina Santucci – di promozione di vari tipi di turismi, tradizionale, enogastronomico, industriale, che parte dal rafforzamento dei voli dall’aeroporto delle Marche. Questo evento si pone quindi a coronamento di tutti quegli interventi che sono stati posti in essere in questi anni, nell’ambito di una visione organica d’insieme”.

Di particolare rilievo, come ha evidenziato la direttrice di Atim, sarà la presenza durante il défilé del direttore dell’Istituto Marangoni di Milano, prestigiosa università italiana specializzata in moda, design e arte.

Le Marche, comprese le 14 aziende selezionate per la sfilata all’Ambasciata d’Italia, saranno presenti anche il giorno successivo alla Première classe, la fiera di moda e accessori che ha luogo durante la Settimana della moda di Parigi.