Marche: si cercano operai edili specializzati, carpentieri, fabbri, meccanici, saldatori C'è richiesta anche di addetti alle vendite, operatori nella ristorazione e nelle imprese di pulizia

Se ambite a fare gli addetti alle vendite nel commercio, o a lavorare nella ristorazione oppure in una impresa di pulizia o nella consegna merci avete buone prospettive di trovare un posto di lavoro nelle imprese marchigiane. Imprese che cercano anche operai specializzati nel settore delle costruzioni, carpentieri, fabbri, meccanici, saldatori. Ma in questi casi la ricerca delle imprese è destinata a non andare a buon fine in circa la metà dei casi perché si tratta di professioni di difficile reperimento per la mancanza di candidati o per la loro preparazione inadeguata. Lo comunicano il presidente Cna Marche e il segretario Moreno Bordoni, sulla base dei dati Excelsior Unioncamere elaborati dal Centro Studi Cna Marche.

Le assunzioni nel mese di febbraio 2025 per le Marche sono in diminuzione (passano da oltre 9.300 mila a 8.800 (-500) mentre quelle programmate nel trimestre febbraio – aprile 2025 sono in decisa crescita passando da 31.350 a 32.740 con un aumento di oltre mille unità, pari al +3,6%

Nella nostra regione ai primi 10 posti tra le entrate programmate dalle imprese vi sono davanti a tutte, due figure professionali del commercio e dei servizi: gli Addetti alle vendite (860 entrate previste a febbraio 2025) e gli Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione (640 entrate programmate); a poca distanza, seguono due figure professionali inserite dal Sistema Excelsior tra le “professioni non qualificate”: Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci (530 entrate) e Personale non qualificato nei servizi di pulizia (470 entrate). Poi vengono alcune figure specializzate: gli Operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili (420 entrate programmate) e gli Operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni; i Meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori macchine fisse/mobili (per entrambe le figure 380 entrate programmate). I Conduttori di veicoli a motore (360 entrate programmate) e cioè gli autisti di mezzi commerciali, precedono di poco le figure professionali addette alla lavorazione dei metalli (i Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica: 290 entrate programmate) e – al 10° posto – una figura professionale inserita dal Sistema Excelsior tra “Dirigenti, professioni con elevata specializzazione e tecnici”: e cioè i Tecnici dei rapporti con i mercati (280 entrate programmate).

“Il calo delle assunzioni di lavoratori a febbraio commentano Silenzi e Bordoni, “rispecchia la fase di ripiegamento delle attività manifatturiere. La figura professionale più gettonata nell’ambito manifatturiero si trova solo al settimo posto; nelle prime posizioni troviamo quattro figure professionali del terziario, due delle quali considerate “professioni non qualificate”. Continua la ricerca di lavoratori in edilizia, malgrado il settore attraversi un periodo critico. Questo perché la domanda resta superiore alla disponibilità delle qualifiche richieste. Interessante è rilevare come tra le figure professionali più frequentemente programmate (in 10° posizione), rientri quella dei Tecnici dei rapporti con i mercati, una figura professionale appartenente all’ambito dirigenziale e dei quadri tecnici, la cui esigenza si è fatta sempre più necessaria presumibilmente sia per effetto della crescente incertezza nei rapporti commerciali internazionali sia per effetto delle opportunità consentite da dimensioni organizzative crescenti anche tra le piccole imprese.”

Per il trimestre febbraio-aprile 2025 le entrate programmate dalle imprese marchigiane si concentrano ancora nel terziario (quasi due terzi delle entrate) e sono in diminuzione rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima, in primo luogo per le manifatture (-11,4%), ma anche per le costruzioni (-1,5%). Sono invece attese in forte crescita le entrate programmate nel commercio (quasi il 30% in più) e nei servizi al turismo (Servizi alloggio e ristor.; serv. turistici: +11,8%).

Dunque, le speranze di ripresa dell’economia marchigiana che si delineano nelle assunzioni programmate dalle imprese, sono tutte orientate al commercio e ai servizi. La produzione e l’edilizia sono attese in ulteriore difficoltà.